Laurin Fuhrer hat bei den Rapperswil-Jona Lakers seinen ersten Profivertrag bis 2029/30 unterschrieben. Der Verteidiger debütierte in der National League und gilt als grosse Nachwuchshoffnung der St. Galler.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Laurin Fuhrer unterschreibt Profivertrag bei Rapperswil-Jona Lakers

Sportchef lobt seinen Leistungssprung und Einsatz

Fuhrer spielte im Frühjahr 2026 für die U18-Nati beim Wiederaufstieg

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Laurin Fuhrer (18) unterschreibt seinen ersten Profivertrag bei den Rapperswil-Jona Lakers. Der 18-jährige Verteidiger durchläuft seit seinem 13. Lebensjahr die Nachwuchsstufen der St. Galler und kam in der vergangenen Spielzeit zu seinem Debüt in der National League. Sein neues Arbeitspapier läuft bis Ende der Saison 2029/30.

«Laurin hat in den letzten Monaten einen grossen Leistungssprung gemacht und wird in der U20-Elit der Lakers in allen wichtigen Situationen eingesetzt. Er ist ein mobiler Skater mit guter Übersicht und einer vorbildlichen Einstellung», sagt Sportchef Claudio Cadonau. Der Verteidiger gilt als grosse Nachwuchshoffnung der Rosenstädter: Er war unter anderem Teil der U18-Nationalmannschaft, die in diesem Frühjahr den Wiederaufstieg in die höchste A-Gruppe schaffte.

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