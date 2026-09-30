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Erster Profivertrag
Lakers binden Nachwuchshoffnung bis 2030

Laurin Fuhrer hat bei den Rapperswil-Jona Lakers seinen ersten Profivertrag bis 2029/30 unterschrieben. Der Verteidiger debütierte in der National League und gilt als grosse Nachwuchshoffnung der St. Galler.
Publiziert: 12:20 Uhr
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
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Laurin Fuhrer (l.) unterschreibt bei den Lakers seinen ersten Profivertrag und gilt als Nachwuchshoffnung in St. Gallen.
Foto: Imago

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Laurin Fuhrer unterschreibt Profivertrag bei Rapperswil-Jona Lakers
  • Sportchef lobt seinen Leistungssprung und Einsatz
  • Fuhrer spielte im Frühjahr 2026 für die U18-Nati beim Wiederaufstieg
Nick-Rohner-Ringier.jpg
Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Laurin Fuhrer (18) unterschreibt seinen ersten Profivertrag bei den Rapperswil-Jona Lakers. Der 18-jährige Verteidiger durchläuft seit seinem 13. Lebensjahr die Nachwuchsstufen der St. Galler und kam in der vergangenen Spielzeit zu seinem Debüt in der National League. Sein neues Arbeitspapier läuft bis Ende der Saison 2029/30.

«Laurin hat in den letzten Monaten einen grossen Leistungssprung gemacht und wird in der U20-Elit der Lakers in allen wichtigen Situationen eingesetzt. Er ist ein mobiler Skater mit guter Übersicht und einer vorbildlichen Einstellung», sagt Sportchef Claudio Cadonau. Der Verteidiger gilt als grosse Nachwuchshoffnung der Rosenstädter: Er war unter anderem Teil der U18-Nationalmannschaft, die in diesem Frühjahr den Wiederaufstieg in die höchste A-Gruppe schaffte.

Noch näher dran an den SCRJ Lakers
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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
7
15
21
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
7
2
12
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
7
-2
11
4
HC Ajoie
HC Ajoie
7
2
11
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
7
3
11
6
EV Zug
EV Zug
5
9
10
7
HC Davos
HC Davos
7
-1
10
8
SCL Tigers
SCL Tigers
7
-3
9
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
7
-6
9
10
SC Bern
SC Bern
5
0
7
11
EHC Biel
EHC Biel
6
1
7
12
Lausanne HC
Lausanne HC
6
-7
6
13
EHC Kloten
EHC Kloten
7
-11
6
14
HC Lugano
HC Lugano
5
-2
5
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
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