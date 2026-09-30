Darum gehts
- Laurin Fuhrer unterschreibt Profivertrag bei Rapperswil-Jona Lakers
- Sportchef lobt seinen Leistungssprung und Einsatz
- Fuhrer spielte im Frühjahr 2026 für die U18-Nati beim Wiederaufstieg
Laurin Fuhrer (18) unterschreibt seinen ersten Profivertrag bei den Rapperswil-Jona Lakers. Der 18-jährige Verteidiger durchläuft seit seinem 13. Lebensjahr die Nachwuchsstufen der St. Galler und kam in der vergangenen Spielzeit zu seinem Debüt in der National League. Sein neues Arbeitspapier läuft bis Ende der Saison 2029/30.
«Laurin hat in den letzten Monaten einen grossen Leistungssprung gemacht und wird in der U20-Elit der Lakers in allen wichtigen Situationen eingesetzt. Er ist ein mobiler Skater mit guter Übersicht und einer vorbildlichen Einstellung», sagt Sportchef Claudio Cadonau. Der Verteidiger gilt als grosse Nachwuchshoffnung der Rosenstädter: Er war unter anderem Teil der U18-Nationalmannschaft, die in diesem Frühjahr den Wiederaufstieg in die höchste A-Gruppe schaffte.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
7
15
21
2
Genève-Servette HC
7
2
12
3
HC Ambri-Piotta
7
-2
11
4
HC Ajoie
7
2
11
5
HC Fribourg-Gottéron
7
3
11
6
EV Zug
5
9
10
7
HC Davos
7
-1
10
8
SCL Tigers
7
-3
9
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
7
-6
9
10
SC Bern
5
0
7
11
EHC Biel
6
1
7
12
Lausanne HC
6
-7
6
13
EHC Kloten
7
-11
6
14
HC Lugano
5
-2
5