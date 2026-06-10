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Für zwei Saisons
Ambri stattet zwei Eigengewächse mit Profi-Vertrag aus

Der HC Ambri-Piotta verstärkt sich auf die nächste Saison hin mit je einem Stürmer und einem Verteidiger. Beide kommen aus dem eigenen Nachwuchs.
Publiziert: vor 47 Minuten
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Stürmer Jacopo De Luca unterschreibt bei Ambri einen Vertrag bis 2028.
Foto: Imago
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Der HC Ambri-Piotta bindet zwei seiner grössten Talente aus dem eigenen Nachwuchs an sich: Jacopo De Luca (19) und Elia Scilacci (19) unterschreiben für die Biancoblù bis zum Ende der Saison 2027/28, wie die Leventiner in einer Mitteilung bekannt geben. Für beide ist es der erste Vertrag auf Profi-Stufe, wobei sie sowohl weiterhin bei den Junioren als auch in der ersten Mannschaft eingesetzt werden können.

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Stürmer De Luca hat nach mehreren Juniorenstufen bei Ambri zuletzt eine Saison bei den Baie-Comeau Drakkar in Québecs Juniorenliga verbracht und dabei in 56 Spielen 25 Skorerpunkte erzielt. Zudem hat er Italien im Dezember bei der U20-WM vertreten. Verteidiger Scilacci ist in der letzten Saison für die U21-Mannschaft Ambris aufgelaufen.

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