Der HC Ambri-Piotta bindet zwei seiner grössten Talente aus dem eigenen Nachwuchs an sich: Jacopo De Luca (19) und Elia Scilacci (19) unterschreiben für die Biancoblù bis zum Ende der Saison 2027/28, wie die Leventiner in einer Mitteilung bekannt geben. Für beide ist es der erste Vertrag auf Profi-Stufe, wobei sie sowohl weiterhin bei den Junioren als auch in der ersten Mannschaft eingesetzt werden können.
Stürmer De Luca hat nach mehreren Juniorenstufen bei Ambri zuletzt eine Saison bei den Baie-Comeau Drakkar in Québecs Juniorenliga verbracht und dabei in 56 Spielen 25 Skorerpunkte erzielt. Zudem hat er Italien im Dezember bei der U20-WM vertreten. Verteidiger Scilacci ist in der letzten Saison für die U21-Mannschaft Ambris aufgelaufen.
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