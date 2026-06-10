Der HC Ambri-Piotta verstärkt sich auf die nächste Saison hin mit je einem Stürmer und einem Verteidiger. Beide kommen aus dem eigenen Nachwuchs.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Der HC Ambri-Piotta bindet zwei seiner grössten Talente aus dem eigenen Nachwuchs an sich: Jacopo De Luca (19) und Elia Scilacci (19) unterschreiben für die Biancoblù bis zum Ende der Saison 2027/28, wie die Leventiner in einer Mitteilung bekannt geben. Für beide ist es der erste Vertrag auf Profi-Stufe, wobei sie sowohl weiterhin bei den Junioren als auch in der ersten Mannschaft eingesetzt werden können.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Stürmer De Luca hat nach mehreren Juniorenstufen bei Ambri zuletzt eine Saison bei den Baie-Comeau Drakkar in Québecs Juniorenliga verbracht und dabei in 56 Spielen 25 Skorerpunkte erzielt. Zudem hat er Italien im Dezember bei der U20-WM vertreten. Verteidiger Scilacci ist in der letzten Saison für die U21-Mannschaft Ambris aufgelaufen.

Noch näher dran an Ambri-Piotta Füge jetzt den HC Ambri-Piotta deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen