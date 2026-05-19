Kanadierin wechselt zu den HCD Ladies

Die HCD Ladies sichern sich für die kommende Saison die Verstärkung durch Kaitlin Jockims. Die 24-jährige Kanadierin wechselt vom schwedischen Club Djurgårdens IF nach Davos, wie der Klub mitteilt.
Jockims bringt internationale Erfahrung mit, nachdem sie zuvor vier Jahre in der NCAA bei der Cornell University gespielt hat. Ihr Debüt im europäischen Profi-Eishockey gab sie in der Saison 2025/26. Mit ihrer Verpflichtung wollen die HCD Ladies ihre Offensive gezielt stärken.
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