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Für die Offensive
Kanadierin wechselt zu den HCD Ladies

Kaitlin Jockims verstärkt die HCD Ladies. Die 24-jährige Kanadierin wechselt vom schwedischen Club Djurgårdens IF nach Davos und bringt Erfahrung aus vier NCAA-Saisons bei Cornell University mit.
Publiziert: vor 12 Minuten
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Die HCD Ladies können sich auf Verstärkung aus Kanada freuen.
Foto: keystone-sda.ch

Die HCD Ladies sichern sich für die kommende Saison die Verstärkung durch Kaitlin Jockims. Die 24-jährige Kanadierin wechselt vom schwedischen Club Djurgårdens IF nach Davos, wie der Klub mitteilt.

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Jockims bringt internationale Erfahrung mit, nachdem sie zuvor vier Jahre in der NCAA bei der Cornell University gespielt hat. Ihr Debüt im europäischen Profi-Eishockey gab sie in der Saison 2025/26. Mit ihrer Verpflichtung wollen die HCD Ladies ihre Offensive gezielt stärken.

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