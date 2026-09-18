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Fribourg – Lausanne HC 4:2
Seiler schickt Lausanne in die Seile

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir die Highlights der Partie Fribourg – Lausanne HC (4:2).
Publiziert: vor 11 Minuten
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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
2
3
6
2
EHC Kloten
EHC Kloten
2
4
5
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
2
4
5
4
EV Zug
EV Zug
1
5
3
5
EHC Biel
EHC Biel
1
2
3
6
SC Bern
SC Bern
2
1
3
7
HC Ajoie
HC Ajoie
2
0
3
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
2
0
3
7
HC Lugano
HC Lugano
2
0
3
10
HC Davos
HC Davos
2
0
3
11
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
2
-4
1
11
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
2
-4
1
13
SCL Tigers
SCL Tigers
2
-4
0
14
Lausanne HC
Lausanne HC
2
-7
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
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Lausanne HC
Lausanne HC
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
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