Fribourg-Gottéron bastelt weiter an seinem Kader. Die Drachen haben nämlich mit Henrik Borgström (29) und Jan Dorthe (20) für zwei weitere Saisons verlängert.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Die Drachen haben sich angewöhnt, Vertragsverlängerungen per Video auf dem Grossbildschirm vor Spielbeginn bekanntzugeben. Letzte Woche hatte der Meister in der BCF Arena auf diese Weise die Unterschriften von Marcus Sörensen (34) und Jacob de la Rose (31) verkündet. Nun folgt die Bekanntgabe der neuen Verträge mit Henrik Borgström und Jan Dorthe, ebenfalls für zwei weitere Jahre.

Borgström startet in seine zweite Saison an der Saane, nachdem er sein Glück in Nordamerika und dann in Schweden versucht hatte. In seiner ersten Saison bei den Drachen wurde seine Vorbereitung durch eine Verletzung gebremst. Dennoch beendete er die Spielzeit als Topskorer. In den Playoffs steigerte er sich nochmals und wurde zu einem entscheidenden Faktor beim Titelgewinn des Teams von Roger Rönnberg (55).

Jan Dorthe ist ein echtes Fribourger Eigengewächs. Der 20-Jährige bestreitet seine dritte Saison im Trikot der ersten Mannschaft. Nach seinem letzten Juniorenjahr in Schweden kehrte er zurück, um sich nach und nach ins Fanionteam zu integrieren. Unter Roger Rönnberg konnte er seine Entwicklung bestmöglich fortsetzen. Und Dorthe überzeugt schon kurz nach dem Saisonstart: Nach nur acht Spielen hat er bereits drei Tore auf seinem Konto.