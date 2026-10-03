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Stürmer bleiben Meister treu
Fribourg verlängert die Verträge von zwei Spielern

Fribourg-Gottéron bastelt weiter an seinem Kader. Die Drachen haben nämlich mit Henrik Borgström (29) und Jan Dorthe (20) für zwei weitere Saisons verlängert.
Publiziert: vor 32 Minuten
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Fribourg gibt zwei Vertragsverlängerungen bekannt.
Foto: Nico Ilic
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Die Drachen haben sich angewöhnt, Vertragsverlängerungen per Video auf dem Grossbildschirm vor Spielbeginn bekanntzugeben. Letzte Woche hatte der Meister in der BCF Arena auf diese Weise die Unterschriften von Marcus Sörensen (34) und Jacob de la Rose (31) verkündet. Nun folgt die Bekanntgabe der neuen Verträge mit Henrik Borgström und Jan Dorthe, ebenfalls für zwei weitere Jahre.

Borgström startet in seine zweite Saison an der Saane, nachdem er sein Glück in Nordamerika und dann in Schweden versucht hatte. In seiner ersten Saison bei den Drachen wurde seine Vorbereitung durch eine Verletzung gebremst. Dennoch beendete er die Spielzeit als Topskorer. In den Playoffs steigerte er sich nochmals und wurde zu einem entscheidenden Faktor beim Titelgewinn des Teams von Roger Rönnberg (55).

Jan Dorthe ist ein echtes Fribourger Eigengewächs. Der 20-Jährige bestreitet seine dritte Saison im Trikot der ersten Mannschaft. Nach seinem letzten Juniorenjahr in Schweden kehrte er zurück, um sich nach und nach ins Fanionteam zu integrieren. Unter Roger Rönnberg konnte er seine Entwicklung bestmöglich fortsetzen. Und Dorthe überzeugt schon kurz nach dem Saisonstart: Nach nur acht Spielen hat er bereits drei Tore auf seinem Konto.

National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
0:0
8
15
22
2
SCL Tigers
SCL Tigers
3:0
9
4
15
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
9
2
15
4
HC Davos
HC Davos
1:1
9
1
14
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
0:1
9
5
14
6
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
1:0
9
-5
14
7
Lausanne HC
Lausanne HC
0:0
9
-3
12
8
HC Ajoie
HC Ajoie
8
0
11
9
EV Zug
EV Zug
5
9
10
10
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
0:0
9
-9
10
11
SC Bern
SC Bern
0:0
7
-1
9
12
HC Lugano
HC Lugano
6
1
8
13
EHC Biel
EHC Biel
1:1
8
-2
8
14
EHC Kloten
EHC Kloten
0:3
9
-17
6
Playoffs
Qualifikationsspiele
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