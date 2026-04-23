Die Wut der Davoser Fans war am Mittwochabend in der zweiten Verlängerung gross. Auf dem Video-Würfel war immer wieder und immer klarer zu sehen, dass Fribourg-Star Lucas Wallmark den HCD-Stürmer Filip Zadina mit einem Stockhieb in die Kniekehle niedergestreckt hatte (siehe Video oben).
Die Aktion, die fünf Strafminuten und einen Restausschluss verdient hätte, blieb auf dem Eis unbestraft. Kurz darauf schoss Julien Sprunger Gottéron zum 3:2-Sieg und zur 2:1-Führung in der Serie.
Tags darauf erhält Wallmark eine Busse und eine nachträgliche Spieldauerdisziplinarstrafe aufgebrummt, von der sich der HCD nichts kaufen kann. Eine Sperre gab es nicht. Der Schwede kann auch im Spiel 4 vom Freitag spielen. Wird der HCD Rekurs gegen das Urteil einlegen? «Nein, wir fokussieren uns darauf, eine Reaktion auf dem Eis zu zeigen», so Sportchef Jan Alston.
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