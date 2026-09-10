Nach einer schwierigen Phase kehrt Alex Formenton in die NHL zurück: Der Ex-Ambri-Stürmer unterschreibt einen Einjahresvertrag bei den Edmonton Oilers.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alex Formenton zurück in der besten Liga der Welt.

Nach einem Strafverfahren hat der Kanadier nochmals die Chance sich zu beweisen.

Der Ex-Ambri-Stürmer will nochmals alles geben.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Alex Formenton (26) zieht es zurück in die NHL. Der Kanadier unterschreibt einen Einjahresvertrag bei den Edmonton Oilers. Der 26-Jährige spielte zwischen 2017 und 2022 bereits in der besten Liga der Welt, damals für die Ottawa Senators. Daraufhin folgte der Wechsel in die Schweiz zu Ambri-Piotta.

Freispruch nach schweren Anschuldigungen

In der vorletzten Saison musste Formenton passen: Er wurde mit einem Strafverfahren wegen mutmasslicher Vergewaltigung konfrontiert. Formenton beteuerte stets seine Unschuld bezüglich des sexuellen Übergriffs. Ein Gericht gab dem Ex-Ambri-Stürmer schliesslich recht und sprach ihn sowie vier weitere involvierte Eishockeyspieler frei.

Vor seiner Entlastung hatte Formenton zwar sein Karriereende bekannt gegeben, trat aber von diesem Entscheid zurück und lief in der vergangenen Saison wieder für die Tessiner auf.

In einem Interview mit seinem neuen Arbeitgeber zeigt sich Formenton reflektiert: «Es war eine sehr harte Zeit, aber das Ganze hat mich stärker gemacht. Ich bin dankbar, nun hier zu sein, und werde auf wie auch neben dem Eis alles geben, um der Organisation zu helfen – in welcher Rolle auch immer.»

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