DE
FR
Abonnieren

Finnen machen Kessler verrückt
«Bei Puljujärvi verheddert man sich in der Tastatur»

Jesse Puljujärvi hat eine starke Qualifikation hingelegt und reiht sich als drittbester Scorer der Liga ein. «SCHLIIFTS?»-Host Dino Kessler kommt derweil mit der Schreibweise der finnischen Namen nicht klar.
Publiziert: vor 48 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_504.JPG
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 49
In diesem Artikel erwähnt
National League
National League
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen