«Bei Puljujärvi verheddert man sich in der Tastatur»
Jesse Puljujärvi hat eine starke Qualifikation hingelegt und reiht sich als drittbester Scorer der Liga ein. «SCHLIIFTS?»-Host Dino Kessler kommt derweil mit der Schreibweise der finnischen Namen nicht klar.
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 49