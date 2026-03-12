Finnen machen Kessler verrückt «Bei Puljujärvi verheddert man sich in der Tastatur»

Jesse Puljujärvi hat eine starke Qualifikation hingelegt und reiht sich als drittbester Scorer der Liga ein. «SCHLIIFTS?»-Host Dino Kessler kommt derweil mit der Schreibweise der finnischen Namen nicht klar.