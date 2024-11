1/7 Verteidiger Gian Meier will sich in der Talentschmiede von Frölunda in Göteborg verbessern. Foto: TOTO MARTI

Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Es waren harte Worte, die Edgar Salis, der Nachwuchschef der ZSC Lions, am Dienstagabend auf MySports in den Mund nahm. Den Entscheid, 2021 die Ausländer-Zahl von vier auf sechs hochzuschrauben, bezeichnete er als «eine Katastrophe» und «schildbürger-mässig», weil dadurch 28 Plätze für junge Schweizer verloren gingen.

Der ehemalige Nati-Verteidiger und ZSC-Sportchef sah sich in seiner Ansicht nur bestärkt, als gleich mehrere Junge wie Biels Jonah Neuenschwander (15) zeigten, was sie draufhaben, wenn man sie nur lässt. «Spieler, die man jetzt auf dem Eis gesehen hat, können und wollen das», so Salis. «Die Jugendlichen brauchen eine Perspektive. Und wenn sie eine Perspektive haben, werden sie besser.»

1:14 ZSC-Salis über Ausländer: «Der Entscheid ist für mich Schildbürger-mässig»

Während die Hemmungen, Junge ins kalte Wasser zu werfen, zuletzt gesunken sind, dürfen die Talente nach wie vor erst ran, wenn Verletzungen Raum in die Kader fräsen. So wurde die Aktion «Jugend forscht» bei Biel durch Verletzungen von sechs Stammspielern begünstigt.

6 von 9 NHL-Schweizern spielten als Junioren im Ausland

Aus Mangel an Perspektiven haben sich viele junge Spieler entschieden, ihr Glück im Ausland zu suchen. 39 sind es derzeit (siehe Box). Das hat auch damit zu tun, dass sie auf U20-Elite-Stufe bei uns nicht genug gefordert werden. So entsteht im Juniorenbereich ein Teufelskreis. Die Besten ziehen weg, was dem Niveau der Schweizer Junioren-Liga wiederum abträglich ist.

39 Talente im Ausland Schweden (11) Andro Kaderli, Leksand SHL/U20 (19, S, ex SCL Tigers)

Gian Meier, Frölunda SHL/U20 (18, V, ex GCK Lions)

Jamiro Reber, HV71 Jönköping SHL/U20 (18, S, ex SCL Tigers)

Lenny Giger, Rögle U20 (18, S, ex Zug)

Justin Gull, Timra U20 (18, S, ex GCK Lions)

Joel Grossniklaus, Malmö U20 (18, S, ex SCL Tigers)

Erik Liljequist, Björklöven U20 (18, G, ex Kloten)

Diego Simeoni, Västeras U20 (19, G, ex Biel)

Daniele Wagner, AIK Stockholm U18/U20 (17, S, ex SCL Tigers)

Matteo Wagner, AIK Stockholm Allsvenskan/U20 (19, S, ex SCL Tigers)

Janis Weber, Timra U20 (18, S, ex Winterthur) Finnland (2) Paul Mottard, Vaasan Sport U20 (18, S, ex Biel)

Tim Horak, KalPa Kuopio U20 (19, V, ex Zug) Dänemark (1) Valdemar Hull, Rungsted (19, S, ex Fribourg) Österreich (4) Neo Alonso, Okanagan Hockey Academy U20 (18, V, ex Argovia Stars)

Giles Brechbühl, Nordic Hockey Academy U18 (16, S, ex SCL Tigers)

Raphael Iten, Okanagan Hockey Academy U18 (16, V, Innerschwyz)

Cla Kälin Okanagan Hockey Academy U18 (17, V, ex Kloten) American Hockey League, Profi-Liga (2) Lian Bichsel, Texas Stars (20, V, ex Biel)

Rodwin Dionicio, San Diego Gulls (20, V, ex Bern) Ligue de Hockey Junior Maritimes Québec (7) Logan Biser, Charlottetown Islanders (17, S, ex ZSC Lions)

David Bosson, Drummondville Voltigeurs (18, S, ex GCK Lions)

Jordan Forget, Shawinigan Cataractes (18, S, ex Lausanne)

Elia Pedrotti, Sherbrooke Phoenix (16, V, ex Lugano)

Basile Sansonnens, Rimouski Océanic (18, V, ex Fribourg)

Florian Schenk, Saint John Sea Dogs (17, S, ex Bern)

Lars Steiner, Rouyn-Noranda Huskies (16, S, ex Davos) Western Hockey League (2) Leo Braillard, Lethbridge Hurricanes (19, S, ex Biel)

Ewan Huet, Regina Pats (19, G, ex Lausanne) Ontario Hockey League (1) Kimi Körbler, Ottawa 67's (18, S, ex Davos) British Columbia Hockey League (1) Simon Meier, Penticton Vees (19, S, ex Kloten) North American Hockey League (5) Andrea Feuz, Northeast Generals (18, G, ex Bern)

Angel Lovecchio, Minnesota Wilderness (20, V, ex Lugano)

Cyril Jack Pont, Minnesota Mallards (20, S, ex Lausanne)

Christian Kirsch, Janesville Jets (18, G, ex Zug)

Phileas Lachat, Watertown Shamrocks (18, G, ex Biel) NCAA, US-College-Liga (3) Stefano Bottini, Canisius College (22, S, ex Lugano)

Ray Fust, Clarkson University (22, S, ex Lausanne)

Dean Schwenninger, Stonehill College (23, S, ex Zug) Schweden (11) Andro Kaderli, Leksand SHL/U20 (19, S, ex SCL Tigers)

Gian Meier, Frölunda SHL/U20 (18, V, ex GCK Lions)

Jamiro Reber, HV71 Jönköping SHL/U20 (18, S, ex SCL Tigers)

Lenny Giger, Rögle U20 (18, S, ex Zug)

Justin Gull, Timra U20 (18, S, ex GCK Lions)

Joel Grossniklaus, Malmö U20 (18, S, ex SCL Tigers)

Erik Liljequist, Björklöven U20 (18, G, ex Kloten)

Diego Simeoni, Västeras U20 (19, G, ex Biel)

Daniele Wagner, AIK Stockholm U18/U20 (17, S, ex SCL Tigers)

Matteo Wagner, AIK Stockholm Allsvenskan/U20 (19, S, ex SCL Tigers)

Janis Weber, Timra U20 (18, S, ex Winterthur) Finnland (2) Paul Mottard, Vaasan Sport U20 (18, S, ex Biel)

Tim Horak, KalPa Kuopio U20 (19, V, ex Zug) Dänemark (1) Valdemar Hull, Rungsted (19, S, ex Fribourg) Österreich (4) Neo Alonso, Okanagan Hockey Academy U20 (18, V, ex Argovia Stars)

Giles Brechbühl, Nordic Hockey Academy U18 (16, S, ex SCL Tigers)

Raphael Iten, Okanagan Hockey Academy U18 (16, V, Innerschwyz)

Cla Kälin Okanagan Hockey Academy U18 (17, V, ex Kloten) American Hockey League, Profi-Liga (2) Lian Bichsel, Texas Stars (20, V, ex Biel)

Rodwin Dionicio, San Diego Gulls (20, V, ex Bern) Ligue de Hockey Junior Maritimes Québec (7) Logan Biser, Charlottetown Islanders (17, S, ex ZSC Lions)

David Bosson, Drummondville Voltigeurs (18, S, ex GCK Lions)

Jordan Forget, Shawinigan Cataractes (18, S, ex Lausanne)

Elia Pedrotti, Sherbrooke Phoenix (16, V, ex Lugano)

Basile Sansonnens, Rimouski Océanic (18, V, ex Fribourg)

Florian Schenk, Saint John Sea Dogs (17, S, ex Bern)

Lars Steiner, Rouyn-Noranda Huskies (16, S, ex Davos) Western Hockey League (2) Leo Braillard, Lethbridge Hurricanes (19, S, ex Biel)

Ewan Huet, Regina Pats (19, G, ex Lausanne) Ontario Hockey League (1) Kimi Körbler, Ottawa 67's (18, S, ex Davos) British Columbia Hockey League (1) Simon Meier, Penticton Vees (19, S, ex Kloten) North American Hockey League (5) Andrea Feuz, Northeast Generals (18, G, ex Bern)

Angel Lovecchio, Minnesota Wilderness (20, V, ex Lugano)

Cyril Jack Pont, Minnesota Mallards (20, S, ex Lausanne)

Christian Kirsch, Janesville Jets (18, G, ex Zug)

Phileas Lachat, Watertown Shamrocks (18, G, ex Biel) NCAA, US-College-Liga (3) Stefano Bottini, Canisius College (22, S, ex Lugano)

Ray Fust, Clarkson University (22, S, ex Lausanne)

Dean Schwenninger, Stonehill College (23, S, ex Zug) Mehr

Der Weg ins Ausland hat sich für einige bewährt. So spielten von den aktuell neun NHL-Schweizern sechs schon als Junioren in der Fremde: Niederreiter, Meier, Suter, Hischier und Kurashev in den kanadischen Junioren-Ligen und Fiala in Schweden. Derweil schafften nur Josi, Siegenthaler und Moser den Sprung direkt ins nordamerikanische Profi-Hockey. Und vom WM-Silberteam von Prag hatten sich elf als Teenager im Ausland weiterbilden lassen. Die Zeit im Ausland tut der persönlichen Entwicklung meist gut.

Doch längst nicht jeder, der die Schweiz mit dem Traum von der NHL verlässt, schafft den Durchbruch. «Von uns sind in den letzten vier Jahren zehn Spieler in die kanadische Junioren-Liga gegangen. Bei drei hats funktioniert und sieben sind mehr oder weniger schlechter retour gekommen», bilanziert Salis.

Der Churer erklärt weiter: «Das Problem bei den Jungen ist, dass sie glauben: ‹Wenn ich ins Ausland gehe, werde ich automatisch besser.› Und das stimmt nicht.»

So haben elf Talente nicht den Weg nach Nordamerika, sondern nach Schweden eingeschlagen. Und mit den Emmentalern Jamiro Reber (HV71), der nach 21 Spielen bereits elf Skorerpunkte auf dem Konto hat, und Andro Kaderli (Leksand) haben zwei Stürmer den Sprung zu den Profis geschafft, während der Zürcher Gian Meier dreimal bei Frölunda auf dem Matchblatt stand.