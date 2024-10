Emmentaler Jamiro Reber (18) trumpft in Schweden auf

In der Schweiz ist er den Hockey-Fans noch kein Begriff. Doch in Schweden hat Jamiro Reber mit seinem ersten Tor für HV71 Jönköping ein erstes Ausrufezeichen gesetzt.

Kurz zusammengefasst Jamiro Reber erzielt sein erstes SHL-Tor

Reber wurde als bester Spieler der Partie ausgezeichnet

6800 Zuschauer feierten Reber im ausverkauften Stadion Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Am Samstag durfte sich Jamiro Reber für sein erstes Tor für HV71 Jönköping feiern lassen. Foto: imago/Bildbyran 1/6

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Da werden Erinnerungen an Kevin Fiala wach. Der Ostschweizer spielte von 2013 bis 2015 auch für HV71 Jönköping, eroberte als 18-Jähriger die schwedische Top-Liga im Sturm und lancierte damit seine Karriere in der NHL. Nun ist Jamiro Reber (18) kein Ausnahmetalent wie der Stürmer der Los Angeles Kings, der 7,88 Millionen Dollar jährlich verdient. So wurde er im Gegensatz zu Fiala, der in der ersten Runde als Nummer 11 von Nashville geholt wurde, im Sommer in seinem ersten Draftjahr übergangen.

Dennoch ist das, was der Emmentaler in Schweden schon erreicht hat, aller Ehren wert. Dem Sohn des ehemaligen Langnau-Verteidigers und -Sportchefs Jörg Reber (50) gelang am Samstag gegen Leader Färjestad (6:3) das erste Tor in der SHL. In doppelter Überzahl bezwang der U20-Nationalspieler, als jeder mit einem Pass rechnete, Goalie Damian Clara frech unter dem Schoner.

War das so geplant? «Nein, nicht wirklich. Wir haben etwas anderes geübt, aber ich hatte so viel Platz und ich sah eine Lücke. Also habe ich versucht, ihn zwischen den Beinen zu erwischen», sagte Reber gegenüber hockeysverige.se

Reber: «Ich hatte Gänsehaut»

Nach dem Tor durfte sich der Teenager, dem auch noch ein Assist glückte, vor ausverkauftem Haus (6800 Zuschauer) von den HV71-Fans feiern lassen und wurde danach als bester Spieler der Partie ausgezeichnet. «Es war ein wirklich schönes Gefühl. Ich hatte Gänsehaut», sagte Reber. «Es hat Spass gemacht. Ich war einfach so glücklich.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

TV-Experte Sanny Lindström, der einst für Rappi verteidigte, lobte bei TV4: «Schön, dass er reinkommt und diese Rolle bekommt. Er ist Jahrgang 2006 und spielt in einer Fünf-gegen-Drei-Situation. Ich weiss, dass HV71 Verletzungen hat, aber dann müssen jüngere Spieler einspringen. Jetzt ist Reber gekommen und hat wirklich gut gespielt.»

Der 1,77 Meter grosse Stürmer spielte schon letzte Saison bei den U20-Junioren von HV71 und überzeugte dann in den Vorbereitungsspielen. Zuletzt kam er als Center der zweiten Linie mit dem Ex-Davoser Mattias Tedenby zum Zug. «Ich hatte mir zum Ziel gesetzt, irgendwann in dieser Saison in der SHL zu spielen, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so früh die Chance bekommen oder von Anfang an dabei sein würde.»