Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Dass Daniel Carr zu weit gegangen ist, als er dem wehrlosen Biel-Captain Gaëtan Haas noch einen Schlag verpasste, steht ausser Frage. Die sieben Spielsperren, die er dafür aufgebrummt bekam, hat sich der Ajoie-Stürmer verdient.

Als man beim EHC Biel dann von einer möglichen Strafklage gegen den Kanadier sprach, kam bereits ein ungutes Gefühl auf. Der Sport hat seine Reglemente und sorgt selbst dafür, dass Missetäter ausreichend belangt werden.

Ob eine Sperre ein Spiel länger oder kürzer ausfällt, sorgt zwar in diesem emotionalen Umfeld für Diskussionen, macht aber keinen substanziellen Unterschied. Zudem kann gegen ein Urteil rekurriert werden. So wie im «Fall Carr», wo die Sperre vom Verbandssportgericht von fünf auf sieben Spiele erhöht wurde. Es besteht also nicht die Gefahr, dass der Sport ein rechtsfreier Raum ist.

Nun hat sich dennoch die Berner Staatsanwaltschaft eingeschaltet und ein Verfahren gegen Carr eingeleitet. Auch wenn sein letzter Schlag die Reaktion «Geht es eigentlich noch?» hervorgerufen hat, ist dies nicht nötig. Es hilft niemandem, wenn Leute, die sich mit dem professionellen Eishockey nicht vertieft auseinandersetzen, dies beurteilen müssen. Zumal es der Justiz ja nicht an Arbeit fehlt.

Im Gegensatz zum Wirtshaus sind Schlägereien im Hockey akzeptiert, ein Teil der Kultur und der Unterhaltung. Es wird da auch mal mit voller Wucht und unkontrolliert zugeschlagen.

Haas war kein Unbeteiligter, er wusste, worauf er sich einliess, als er sich ins Getümmel stürzte. Auch Carrs finaler Schlag war noch Teil des Faustkampfs, nachdem der Kanadier Haas kampfunfähig gemacht hatte, indem er ihm das Trikot über den Kopf gezogen und ihn auf die Knie gezwungen hatte. Primitiv, aber nicht kriminell.

Ein Gutes hat das Vorpreschen der Staatsanwaltschaft. Sollte Carr angeklagt werden, wird man am Ende wissen, wo die Grenzen der Justiz im Sport gezogen werden.

Zivilklagen sind das eine. Aber von Amtes wegen im Profisport zu ermitteln, öffnet eine Tür, ohne dass klar ist, welche Konsequenzen es künftig hätte, wenn sie offen bleibt.

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