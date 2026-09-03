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Fällt rund drei Monate aus
Kloten-Pechvogel verletzt sich bei Rückkehr aufs Eis

Brandon Gignac fällt erneut verletzt aus. Beim ersten Training nach seiner überstandenen Oberkörperverletzung zog er sich eine Blessur am Ellbogen zu und fällt lange aus.
Publiziert: vor 7 Minuten
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Brandon Gignac fehlt dem EHC Kloten für mehrere Monate.
Foto: Pius Koller
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Cédric HeebRedaktor Sport

Das Pech haftet derzeit an den Kufen von Kloten-Stürmer Brandon Gignac. Der 28-Jährige kehrte erst gerade aufs Eis zurück, nachdem er eine Oberkörperverletzung überstanden hatte – nun fällt er erneut aus.

Am ersten Tag seines Comebacks zog er sich im Training eine Ellbogenverletzung zu und wird nun rund 12 Wochen ausfallen, wie die Flughafenstädter am Donnerstagvormittag mitteilen: «Die Verletzungen stehen in keinem Zusammenhang.»

Der Kanadier spielt seit der letzten Saison bei Kloten. In der abgelaufenen Spielzeit kam er in 26 Partien zum Einsatz und sammelte 20 Skorerpunkte (16 Tore).

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