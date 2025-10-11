DE
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Rappi-Verteidiger Maier nach Sieg in Langnau
Fabian Maier nach Sieg stolz
«Die Rappi-Identität ist zurück»
Der SC Rapperswil-Jona gewinnt bei den SCL Tigers klar mit 4:1. Der Sieg in Langnau ist der fünfte in Serie. Fabian Maier
Publiziert: 11.10.2025 um 23:09 Uhr
Die Eishockey-Highlights vom 11. Oktober
3:11
SCL Tigers – SCRJ Lakers 1:4
Dufner nach Erni-Fehlpass skrupellos
5:05
EHC Kloten – HC Davos 2:3
Knak-Geniestreich macht Kloten fertig
4:00
SC Bern – EV Zug 3:0
Baumgartner-Hattrick beschert Ehlers Sieg zum Einstand
2:29
ZSC Lions – Ambri-Piotta 1:2
Lukas Landry steht richtig
