In einem Post auf der Social-Media-Plattform X bedankt sich der HC Ajoie bei elf Spielern, die den Verein nach dieser Saison verlassen werden. Weiter informiert der Klub über die auslaufenden Verträge der Trainer Gregory Sciaroni und Juha-Pekka Hytonen. Beide sind nächste Saison nicht mehr Teil des Ajoie-Staff.
Zu den Spielerabgängen gehören: Pierre-Edouard Bellemare, Kilian Bernasconi, Damiano Ciaccio, Benjamin Conz, Jannik Fischer, Frédérik Gauthier, Arno Nussbaumer, Elvis Schläpfer, Reto Schmutz, Thomas Thiry und Emils Veckaktins.
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