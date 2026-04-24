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Exodus bei Ajoie
11 Spieler und 2 Trainer verlassen das NL-Schlusslicht

Der HC Ajoie hat einige Abgänge zu verzeichnen. Neben den beiden Trainern, deren auslaufenden Verträge nicht verlängert werden, kehren 11 Spieler in der kommenden Saison nicht mehr in die Mannschaft zurück.
Publiziert: vor 15 Minuten
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Pierre-Edouard Bellemare gehört zu den 11 Spielern, die nächste Saison nicht mehr zum Kader des HC Ajoie gehören.
Foto: keystone-sda.ch
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

In einem Post auf der Social-Media-Plattform X bedankt sich der HC Ajoie bei elf Spielern, die den Verein nach dieser Saison verlassen werden. Weiter informiert der Klub über die auslaufenden Verträge der Trainer Gregory Sciaroni und Juha-Pekka Hytonen. Beide sind nächste Saison nicht mehr Teil des Ajoie-Staff.

Zu den Spielerabgängen gehören: Pierre-Edouard Bellemare, Kilian Bernasconi, Damiano Ciaccio, Benjamin Conz, Jannik Fischer, Frédérik Gauthier, Arno Nussbaumer, Elvis Schläpfer, Reto Schmutz, Thomas Thiry und Emils Veckaktins.

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