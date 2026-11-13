Weil er zu viel Flüssigkeit intravenös in den Körper verabreicht bekam, wurde Kilian Zündel gesperrt. Jetzt meldet er sich zu Wort und erklärt, dass er sich nur von einem Kater erholen wollte.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Zwei Infusionen wurden Kilian Zündel (25) zum Verhängnis. Der Eishockeyspieler, der von 2022 bis 2024 bei Ambri in der Schweiz spielte, wurde zwei Jahre gesperrt, nachdem er im April eine intravenöse Behandlung erhalten hatte. Dabei wurden ihm mehr als 100 Milliliter Flüssigkeit innerhalb von zwölf Stunden verabreicht. Eine solche Infusion ist gemäss den Anti-Doping-Regeln unter bestimmten Voraussetzungen verboten.

Seither war es still um den Österreicher. Bis jetzt. Auf Instagram meldet sich Zündel in einem Video zu Wort. «Ich habe lange nichts gesagt, aber jetzt kann ich euch endlich sagen, wie es wirklich war», sagt er. Nachdem er seinen Meistertitel mit den Graz99ers ausgiebig gefeiert hatte, habe er mit der Infusion seinen Körper und die Regeneration unterstützen wollen.

Dabei wurde ihm von einer Ärztin eine Infusion bestehend aus Vitamin C und Kochsalzlösung empfohlen, die keine verbotenen Substanzen enthält. «Was ich nicht wusste: Infusionen über 100 Milliliter innerhalb von zwölf Stunden sind im Profisport verboten, egal, was drinnen ist. Hätte ich gewusst, dass ich damit meine Karriere riskiere, hätte ich lieber zwei Gläser Orangensaft getrunken.»

Im Dezember vor Gericht

Auf Zündel wartet im Dezember ein Gerichtstermin. «Ich bin back in Graz, aktuell in einer anderen Funktion. Es ist nichts entschieden und am 10. Dezember geht es vor Gericht. Bis dahin bleibe ich bei den 99ers und trainiere mit meinem Team. Ich halte euch am Laufenden.»

Er habe niemals böse Absichten gehabt: «Ich würde niemals etwas tun, was mir, meinem Team oder dem Eishockeysport schaden könnte.» Anderen Sportlern gibt er einen Rat: «Checkt bitte, was in euren Körper kommt. Auch mit den besten Absichten kann euer Leben auf den Kopf gestellt werden.»

Noch näher dran an Ambri-Piotta Füge jetzt den HC Ambri-Piotta deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.