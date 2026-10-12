Die Befürchtungen einer schwereren Verletzung bei Lukas Bengtsson bewahrheiten sich: Der schwedische Verteidiger hat sich beim 3:1-Sieg des EV Zug in Kloten einen Wadenbeinbruch zugezogen, wie der Verein am Montag mitteilt. Damit fällt der 32-Jährige mehrere Monate lang aus.
Bengtsson hat sich in Kloten nach 55 Minuten bei einem Zweikampf verletzt und musste anschliessend mit der Trage vom Eis transportiert werden. Noch am Montag soll er in Zug operiert werden.
Ebenfalls einer Operation unterziehen musste sich Stürmer Chris Egli (30), der sich Ende September gegen Rapperswil (5:2) an der Hand verletzt hat. Laut Angaben des EVZ wird seine Rückkehr frühestens Mitte November erwartet.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
HC Ajoie
11
-3
16
6
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
7
HC Lugano
10
3
15
8
Lausanne HC
11
-4
15
9
SC Bern
9
1
14
10
EV Zug
7
10
13
11
HC Davos
11
-4
13
12
SC Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
13
EHC Biel
10
-4
10
14
EHC Kloten
11
-17
9