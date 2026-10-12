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Lukas Bengtsson Verletzung
1:48
Unter Applaus von Zuschauern:EVZ-Bengtsson wird mit Bahre vom Eis abtransportiert

Schockdiagnose in Zug!
EVZ-Verteidiger fällt lange aus

Am Sonntag hat sich EVZ-Verteidiger Lukas Bengtsson in der Partie gegen Kloten schwer verletzt. Nun folgt die Schockdiagnose: Der Schwede fällt mehrere Monate lang aus.
Publiziert: vor 56 Minuten
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Im Spiel gegen Kloten hat sich EVZ-Verteidiger Lukas Bengtsson schwer verletzt.
Foto: keystone-sda.ch

Die Befürchtungen einer schwereren Verletzung bei Lukas Bengtsson bewahrheiten sich: Der schwedische Verteidiger hat sich beim 3:1-Sieg des EV Zug in Kloten einen Wadenbeinbruch zugezogen, wie der Verein am Montag mitteilt. Damit fällt der 32-Jährige mehrere Monate lang aus.

Bengtsson hat sich in Kloten nach 55 Minuten bei einem Zweikampf verletzt und musste anschliessend mit der Trage vom Eis transportiert werden. Noch am Montag soll er in Zug operiert werden.

Ebenfalls einer Operation unterziehen musste sich Stürmer Chris Egli (30), der sich Ende September gegen Rapperswil (5:2) an der Hand verletzt hat. Laut Angaben des EVZ wird seine Rückkehr frühestens Mitte November erwartet.

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