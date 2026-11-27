Der EV Zug hat am Freitag spielfrei – nicht aber sein Torhüter Mathieu Croce (23): Die Nummer zwei hinter Leonardo Genoni (39) wird im Walliser Derby gegen Sierre beim Swiss-League-Klub EHC Visp zwischen den Pfosten stehen. Möglich macht das eine Leihe mittels B-Lizenz, wie die Zuger am Freitagvormittag mitteilen.
Noch am Donnerstag hat Croce den 3:1-Sieg seiner Zuger bei Schweizer Meister Fribourg-Gottéron an der Bande hautnah miterlebt, ehe er direkt ins Wallis gereist ist. Schon am Samstag soll er beim Heimspiel gegen Davos wieder im EVZ-Kader stehen.
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