EVZ-Torhüter Mathieu Croce läuft am Freitag für den EHC Visp auf: Er wird für ein Spiel an den Swiss-League-Klub ausgeliehen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Der EV Zug hat am Freitag spielfrei – nicht aber sein Torhüter Mathieu Croce (23): Die Nummer zwei hinter Leonardo Genoni (39) wird im Walliser Derby gegen Sierre beim Swiss-League-Klub EHC Visp zwischen den Pfosten stehen. Möglich macht das eine Leihe mittels B-Lizenz, wie die Zuger am Freitagvormittag mitteilen.

Noch am Donnerstag hat Croce den 3:1-Sieg seiner Zuger bei Schweizer Meister Fribourg-Gottéron an der Bande hautnah miterlebt, ehe er direkt ins Wallis gereist ist. Schon am Samstag soll er beim Heimspiel gegen Davos wieder im EVZ-Kader stehen.

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