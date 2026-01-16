DE
FR
Abonnieren

EVZ-Coach Liniger ratlos
«Schrecklich! Es ist extrem frustrierend»

EVZ-Coach Liniger ist nach der Niederlage gegen Ajoie sichtlich bedient.
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 16. Januar
In diesem Artikel erwähnt
EV Zug
EV Zug
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen