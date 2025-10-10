DE
Es fliegen die Fäuste
Czarnik wird nach Hofer-Check gegen Rochette zum Rächer

Zwischen Lausanne und dem EHC Biel fliegen die Fäuste. Czarnik wird dabei nache einem Hofer-Check gegen Rochette zum Rächer.
Publiziert: vor 37 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 9. und 10. Oktober
