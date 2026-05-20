Der EHC Biel gibt die Verpflichtung eines neuen Ausländers bekannt. Der Schwede Victor Söderström wechselt aus der AHL in die National League.

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Der EHC Biel hat einen neuen Ausländer verpflichtet. Ab der kommenden Saison wird der Schwede Victor Söderström für die Seeländer auflaufen.

Der 25-jährige Verteidiger spielte zuletzt hauptsächlich in der AHL für die Providence Bruins (57 Spiele, 9 Tore, 21 Assists), dem Farm-Team der Boston Bruins. In der NHL kam Söderström im letzten Jahr bei Boston zu acht Einsätzen (1 Assist).

Für das schwedische Nationalteam absolvierte Söderström bisher drei Spiele bei der Euro Hockey Tour. Der 1,84 m grosse Abwehrspieler gilt als guter Skater und kann sowohl offensiv wie auch defensiv für Akzente sorgen. «Mit seiner Kombination aus Spielintelligenz, Mobilität und Verantwortungsbewusstsein wird er zu einem wichtigen Baustein in der Defensive des EHC Biel», schreibt der Klub zur Neuverpflichtung auf seiner Homepage. Söderström hat einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet.

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