1/4 HCD-Verteidiger Klas Dahlbeck (hinten) kümmert sich vor dem Kasten um jene Gegner, die Goalie Aeschlimann zu nahe kommen. Foto: freshfocus

Darum gehts HCD-Ausländer prägen Offensive

Der Schwede hat die ZSC-Stars im Griff

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Beim HCD prägen die Ausländer die Offensive. Jeder auf seine andere Art. Filip Zadina (Tsch) tanzt zu Toren. Matej Stransky (Tsch) rackert für jeden Zentimeter Eis und hat einen Hammerschuss. Simon Ryfors (Sd) überzeugt mit seiner Spielübersicht. Adam Tambellini (Ka) hat trotz seiner unspektakulären Spielweise zwei Hattricks aus dem Viertelfinal gegen Zug auf dem Konto. Und Brendan Lemieux (USA/Ka), ja Brendan Lemieux tut einfach, was er am besten kann: Grinsend Unruhe stiften – und mit immer weniger Kilos kann er immer mehr auch spielerisch mithalten.

Da geht der sechste Importspieler schon mal vergessen. Dahlbeck, Klas Dahlbeck aus Schweden. Er spielt bereits seine dritte Saison beim HCD, ins Rampenlicht oder in die Schlagzeilen ist der 33-Jährige noch nie geraten. Er ist der stille Arbeiter in der Abwehr, der sie orchestriert. Ohne aufzufallen, aber mit Konsequenz und Konstanz. «Das ist einfach mein Spielstil», sagt er nach dem 3:1-Sieg im vierten Halbfinal-Duell, der dem HCD in der Serie den 2:2-Ausgleich gebracht hat. «Ich erfülle meine Rolle, jeder bringt seine Stärken ins Team.»

4:43 HC Davos – ZSC Lions 3:1: Gredig versenkt eiskalt nach Kukan-Fehler

Der 1.91 m grosse Verteidiger behält auch in brenzligen Situationen die Ruhe. Oder wenn Zürichs Denis Malgin und Sven Andrighetto – zwei der besten Schweizer Spieler – an ihm vorbei wollen. Zumindest auf heimischem Eis haben er und seine Berufskollegen die ZSC-Stars im Griff. «Wir haben einen guten Job gemacht, sie zu neutralisieren», sagt Dahlbeck.

Aber bei den Auswärtsklatschen (1:5, 1:6)? Die Resultate seien sowieso nebensächlich in den Playoffs und sein Team habe ein Kurzzeit-Gedächtnis. Hauptsächlich zu kritisieren: Die Strafenflut. «Wir kassierten zu viele Strafen. So konnten sie zu oft im Powerplay spielen, darin sind sie stark.» Wobei Dahlbeck vor allem weise den Mahnfinger hochhält: «Wir sollten uns von den Schiedsrichtern fernhalten. Es hilft uns nicht, wenn wir sie anschreien.»