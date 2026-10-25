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Busse und Disziplinarstrafe
Corvis Crosscheck hat Folgen

Der Crosscheck von Enzo Corvi aus dem Spiel gegen die SCL Tigers hat Folgen.
Publiziert: vor 1 Minute
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Enzo Corvi wird im Nachgang gebüsst und kassiert Spieldauerdisziplinarstrafe.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

  • Enzo Corvi bodigte Hannes Björninen mit einem Crosscheck
  • Die Schiedsrichter gaben dem Davoser eine Zweiminutenstrafe
  • Die Liga büsst ihn mit 1'700 Franken und Spieldauerstrafe

Beim Spiel zwischen den SCL Tigers und dem HC Davos vom Samstag setzte Enzo Corvi (33) im Mitteldrittel bereits beim ersten Bulli für Aufsehen. Der Davoser-Center bodigt Hannes Björninen (31) mit einem Crosscheck. Dieses Verfahren wird von den Unparteiischen geahndet und Corvi wird mit einer Zweiminutenstrafe auf die Strafbank geschickt. Für den Player Safety Officer (PSO), der für die Überprüfung von unfairen Aktionen zuständig ist, reicht das nicht aus.

Auch wenn die Aktion auf dem Eis keinen Einfluss aufs Spiel hatte, wird Corvi im Nachgang von der Liga bestraft. Nach Antrag des PSO muss der HCD-Spieler eine Busse in Höhe von 1'700 Franken (inkl. Verfahrenskosten) und eine nachträgliche Spieldauerdisziplinarstrafe hinnehmen.

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