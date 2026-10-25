Darum gehts
- Enzo Corvi bodigte Hannes Björninen mit einem Crosscheck
- Die Schiedsrichter gaben dem Davoser eine Zweiminutenstrafe
- Die Liga büsst ihn mit 1'700 Franken und Spieldauerstrafe
Beim Spiel zwischen den SCL Tigers und dem HC Davos vom Samstag setzte Enzo Corvi (33) im Mitteldrittel bereits beim ersten Bulli für Aufsehen. Der Davoser-Center bodigt Hannes Björninen (31) mit einem Crosscheck. Dieses Verfahren wird von den Unparteiischen geahndet und Corvi wird mit einer Zweiminutenstrafe auf die Strafbank geschickt. Für den Player Safety Officer (PSO), der für die Überprüfung von unfairen Aktionen zuständig ist, reicht das nicht aus.
Auch wenn die Aktion auf dem Eis keinen Einfluss aufs Spiel hatte, wird Corvi im Nachgang von der Liga bestraft. Nach Antrag des PSO muss der HCD-Spieler eine Busse in Höhe von 1'700 Franken (inkl. Verfahrenskosten) und eine nachträgliche Spieldauerdisziplinarstrafe hinnehmen.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
15
29
39
2
HC Ambri-Piotta
15
3
27
3
SC Bern
14
6
25
4
HC Fribourg-Gottéron
15
14
24
5
Genève-Servette HC
16
-9
24
6
Lausanne HC
17
-1
24
7
SCL Tigers
16
3
23
8
HC Ajoie
16
-2
22
9
HC Davos
16
-8
21
10
EV Zug
10
9
19
11
HC Lugano
15
-4
19
12
EHC Biel
15
-3
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
16
-15
17
14
EHC Kloten
16
-22
15