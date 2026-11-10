Die SCL Tigers basteln bereits am Kader für die nächste Saison. Mit Endo Meier wechselt ein junger Center aus der ZSC-Organisation ins Emmental.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Bei den SCL Tigers läuft es in der aktuellen Situation rund, die Emmentaler grüssen nach knapp einem Drittel der Regular Season von Rang vier. Und trotzdem schrauben die Tigers bereits am Kader für die nächste Saison. Dort soll Endo Meier (21) eine Rolle spielen, der Center wechselt aus der Organisation der ZSC Lions zu den Emmentalern. Meier unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2028/29.

Aktuell steht Meier für die GCK Lions in der Sky Swiss League im Einsatz. In der laufenden Saison verbuchte er in 13 Spielen elf Skorerpunkte. Bereits in der vergangenen Saison sammelte der Center erste Erfahrungen in der National League und absolvierte neun Einsätze für die ZSC Lions.

Der Rechtsschütze bringt Erfahrung aus verschiedenen Schweizer Junioren-Nationalmannschaften mit. Er nahm an drei Junioren-Weltmeisterschaften teil und gewann mit der Organisation der ZSC Lions zwischen 2022 und 2025 drei Schweizer Juniorenmeistertitel.

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