DE
FR
Abonnieren

Emotionaler Moment in Ambri
Ambri-Fans feiern Cereda und Matchwinner Zwerger

Nach der Schlusssirene sorgen die Ambri-Fans für einen emotionalen Moment. Sie bejubeln Ex-Trainer Cereda und den heutigen Matchwinner Zwerger.
Publiziert: vor 28 Minuten
Teilen
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 9. und 10. Oktober
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen