DE
FR
Abonnieren

Zwei Teams knacken 100 Punkte
Die Schlusstabelle der National-League-Quali 2025/26

Mit den gestrigen Spielen ist die Quali abgeschlossen. Längst war klar, dass der HCD diese auf dem 1. Platz abschliesst. Mit Gottéron knackte nur eine weitere Mannschaft die 100-Punkte-Marke, der Rest blieb zweistellig. Hier gehts zur Schlusstabelle der Quali.
Publiziert: vor 50 Minuten
Kommentieren
1/4
Der HCD ist Qualisieger und beendet diese mit 117 Punkten.
Foto: Roger Albrecht/freshfocus
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der National-League-Saison 2025/26

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zug
EV Zug
52
-19
75
9
SC Bern
SC Bern
52
-10
68
10
EHC Biel
EHC Biel
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs

Saison mit Extra-Pause im Februar und besonderem Highlight im Mai

Wie letztes Jahr sind in der National League auch 2025/26 14 Teams vertreten, wodurch in der Qualifikation erneut 364 Spiele ausgetragen wurden. Diese erstreckten sich auf einen Zeitraum von anfangs September bis anfangs März 2026. Am 12. März starten die Play-Ins, acht Tage später die Playoff-Viertelfinals. Bis spätestens Ende April wird klar sein, wer Schweizermeister 2025/26 ist.

Mehr National League
«Ich bin froh, hat es noch für ein Spiel gereicht»
1:29
Simon Meier über Kloten-Debüt
«Ich bin froh, hat es noch für ein Spiel gereicht»
Bleib am Puck! Das erwartet dich als Follower in den Play-Ins
Mit Video
Der Mega-Service für die Fans
Bleib am Puck! Das erwartet dich als Follower in den Play-Ins
ZSC holt sich Heimvorteil für Knüller-Duell
Round-Up
Léman-Derby in Playoffs
ZSC holt sich Heimvorteil für Knüller-Duell
Emotionaler Langnauer Abschied von Kult-Finne Pesonen
Mit Video
«Es ist ein trauriger Tag»
Emotionaler Langnauer Abschied von Kult-Finne Pesonen

Unterbrochen wurde der Meisterschaftsbetrieb dreimal wegen Länderspielen und traditionell wegen des Spengler Cups. Eine Besonderheit in dieser Saison stellten die Olympischen Winterspiele dar. Vom 6.–22. Februar wurde in Mailand ebenfalls Eishockey gespielt, die Schweizer Männer-Nati scheiterte im Viertelfinale an Finnland. Das ganz grosse Highlight geht vom 15.–31. Mai 2026 über die Bühne, wenn in Zürich und Fribourg die Heim-WM ansteht.

In diesem Artikel erwähnt
HC Davos
HC Davos
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        HC Davos
        HC Davos
        National League
        National League