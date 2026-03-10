Mit den gestrigen Spielen ist die Quali abgeschlossen. Längst war klar, dass der HCD diese auf dem 1. Platz abschliesst. Mit Gottéron knackte nur eine weitere Mannschaft die 100-Punkte-Marke, der Rest blieb zweistellig. Hier gehts zur Schlusstabelle der Quali.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der National-League-Saison 2025/26

National League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Davos 52 71 117 2 HC Fribourg-Gottéron 52 46 100 3 Genève-Servette HC 52 15 91 4 ZSC Lions 52 32 91 5 HC Lugano 52 30 89 6 Lausanne HC 52 18 85 7 SC Rapperswil-Jona Lakers 52 -4 81 8 EV Zug 52 -19 75 9 SC Bern 52 -10 68 10 EHC Biel 52 -22 67 11 SCL Tigers 52 -7 64 12 EHC Kloten 52 -26 63 13 HC Ambri-Piotta 52 -49 59 14 HC Ajoie 52 -75 42 Playoffs Qualifikationsspiele Relegation Play-Offs

Saison mit Extra-Pause im Februar und besonderem Highlight im Mai

Wie letztes Jahr sind in der National League auch 2025/26 14 Teams vertreten, wodurch in der Qualifikation erneut 364 Spiele ausgetragen wurden. Diese erstreckten sich auf einen Zeitraum von anfangs September bis anfangs März 2026. Am 12. März starten die Play-Ins, acht Tage später die Playoff-Viertelfinals. Bis spätestens Ende April wird klar sein, wer Schweizermeister 2025/26 ist.

Unterbrochen wurde der Meisterschaftsbetrieb dreimal wegen Länderspielen und traditionell wegen des Spengler Cups. Eine Besonderheit in dieser Saison stellten die Olympischen Winterspiele dar. Vom 6.–22. Februar wurde in Mailand ebenfalls Eishockey gespielt, die Schweizer Männer-Nati scheiterte im Viertelfinale an Finnland. Das ganz grosse Highlight geht vom 15.–31. Mai 2026 über die Bühne, wenn in Zürich und Fribourg die Heim-WM ansteht.