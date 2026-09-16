Nach einem langen Sommer, in dem der Fokus wegen der WM auf Fussball lag, gings diese Woche endlich wieder in die Eishallen. Am Dienstag wurde die neue National-League-Saison 2026/27 mit einer Vollrunde lanciert. Zug übernimmt als erstes Team den Leaderthron.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der National-League-Saison 2026/27

National League 2026/27 Mannschaft SP TD PT 1 EV Zug 1 5 3 2 HC Davos 1 3 3 2 HC Lugano 1 3 3 4 EHC Biel 1 2 3 4 ZSC Lions 1 2 3 6 EHC Kloten 1 1 2 6 HC Ambri-Piotta 1 1 2 8 HC Ajoie 1 -1 1 8 SC Rapperswil-Jona Lakers 1 -1 1 10 HC Fribourg-Gottéron 1 -2 0 10 SC Bern 1 -2 0 12 Genève-Servette HC 1 -3 0 12 SCL Tigers 1 -3 0 14 Lausanne HC 1 -5 0 Playoffs Qualifikationsspiele Relegation Play-Offs

Das Schweizer Eishockey ist zurück! Nach Wochen, in denen sich Fans mit Einblicken aus dem Sommertraining ihrer Lieblinge bei Laune halten mussten, stehen diese nun endlich wieder in Ernstkämpfen auf dem Eis. Und anders als letzte Saison gibts dieses Jahr keine Olympischen Winterspiele, wodurch es zu keinem langen Unterbruch kommt.

Ausser für den Spengler Cup (26.–31. Dezember) pausiert der Meisterschaftsbetrieb nur dreimal für die European Hockey Tour: Vom 2.–8. November, 7.–13. Dezember und 8.–14. Februar. Am 1. März 2027 findet der 52. und letzte Spieltag der Quali statt. Drei Tage später (4. März) starten die Play-Ins, ehe es am 13. März mit den Playoffs so richtig zur Sache geht. Spätestens am 30. April 2027 kennt die Liga ihren neuen Schweizermeister. Sollte es zu einer Ligaquali kommen, würde diese am 14. April starten und spätestens am 25. April enden.