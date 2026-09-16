Die aktuelle Tabelle der National-League-Saison 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
EV Zug
1
5
3
2
HC Davos
1
3
3
2
HC Lugano
1
3
3
4
EHC Biel
1
2
3
4
ZSC Lions
1
2
3
6
EHC Kloten
1
1
2
6
HC Ambri-Piotta
1
1
2
8
HC Ajoie
1
-1
1
8
SC Rapperswil-Jona Lakers
1
-1
1
10
HC Fribourg-Gottéron
1
-2
0
10
SC Bern
1
-2
0
12
Genève-Servette HC
1
-3
0
12
SCL Tigers
1
-3
0
14
Lausanne HC
1
-5
0
Das Schweizer Eishockey ist zurück! Nach Wochen, in denen sich Fans mit Einblicken aus dem Sommertraining ihrer Lieblinge bei Laune halten mussten, stehen diese nun endlich wieder in Ernstkämpfen auf dem Eis. Und anders als letzte Saison gibts dieses Jahr keine Olympischen Winterspiele, wodurch es zu keinem langen Unterbruch kommt.
Ausser für den Spengler Cup (26.–31. Dezember) pausiert der Meisterschaftsbetrieb nur dreimal für die European Hockey Tour: Vom 2.–8. November, 7.–13. Dezember und 8.–14. Februar. Am 1. März 2027 findet der 52. und letzte Spieltag der Quali statt. Drei Tage später (4. März) starten die Play-Ins, ehe es am 13. März mit den Playoffs so richtig zur Sache geht. Spätestens am 30. April 2027 kennt die Liga ihren neuen Schweizermeister. Sollte es zu einer Ligaquali kommen, würde diese am 14. April starten und spätestens am 25. April enden.