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Erste Vollrunde durch
Die Tabelle der National-League-Quali 2026/27

Nach einem langen Sommer, in dem der Fokus wegen der WM auf Fussball lag, gings diese Woche endlich wieder in die Eishallen. Am Dienstag wurde die neue National-League-Saison 2026/27 mit einer Vollrunde lanciert. Zug übernimmt als erstes Team den Leaderthron.
Publiziert: 08:55 Uhr
|
Aktualisiert: 09:17 Uhr
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Der EVZ lanciert seine Saison mit einem 5:0-Sieg über Lausanne.
Foto: keystone-sda.ch
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der National-League-Saison 2026/27

National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
EV Zug
EV Zug
1
5
3
2
HC Davos
HC Davos
1
3
3
2
HC Lugano
HC Lugano
1
3
3
4
EHC Biel
EHC Biel
1
2
3
4
ZSC Lions
ZSC Lions
1
2
3
6
EHC Kloten
EHC Kloten
1
1
2
6
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
1
1
2
8
HC Ajoie
HC Ajoie
1
-1
1
8
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
1
-1
1
10
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
1
-2
0
10
SC Bern
SC Bern
1
-2
0
12
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
1
-3
0
12
SCL Tigers
SCL Tigers
1
-3
0
14
Lausanne HC
Lausanne HC
1
-5
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs

Das Schweizer Eishockey ist zurück! Nach Wochen, in denen sich Fans mit Einblicken aus dem Sommertraining ihrer Lieblinge bei Laune halten mussten, stehen diese nun endlich wieder in Ernstkämpfen auf dem Eis. Und anders als letzte Saison gibts dieses Jahr keine Olympischen Winterspiele, wodurch es zu keinem langen Unterbruch kommt. 

Ausser für den Spengler Cup (26.–31. Dezember) pausiert der Meisterschaftsbetrieb nur dreimal für die European Hockey Tour: Vom 2.–8. November, 7.–13. Dezember und 8.–14. Februar. Am 1. März 2027 findet der 52. und letzte Spieltag der Quali statt. Drei Tage später (4. März) starten die Play-Ins, ehe es am 13. März mit den Playoffs so richtig zur Sache geht. Spätestens am 30. April 2027 kennt die Liga ihren neuen Schweizermeister. Sollte es zu einer Ligaquali kommen, würde diese am 14. April starten und spätestens am 25. April enden.

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National League
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