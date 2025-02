Die National-League-Quali liefert seit dem 17. September und noch bis zum 1. März wieder die volle Hockey-Action. Das Rennen für die am 13. März startenden Playoffs ist damit eröffnet. Hier findest du die Tabelle zur National-League-Saison 2024/25.

Nachfolgend findest du die aktuelle Tabelle der National League. «SP» steht dabei für die Anzahl absolvierter Spiele. «TD» beschreibt die Tordifferenz, und «PT» informiert über die Anzahl gesammelter Punkte.

National League 24/25 Mannschaft SP TD PT 1 Lausanne HC 50 30 97 2 ZSC Lions 50 35 90 3 SC Bern 50 25 88 4 EV Zug 50 35 85 5 HC Davos 50 17 83 6 HC Fribourg-Gottéron 50 -1 77 7 EHC Kloten 50 -14 76 8 SCL Tigers 50 4 71 9 HC Ambri-Piotta 50 -12 70 10 EHC Biel 50 -2 69 11 Genève-Servette HC 50 -9 68 12 SC Rapperswil-Jona Lakers 50 -15 67 13 HC Lugano 50 -24 63 14 HC Ajoie 50 -69 46

(Fast) Gleicher Modus wie letztes Jahr

Wie bereits in der letztjährigen Meisterschaft besteht auch die National-League-Saison 2024/25 aus 14 Mannschaften. In insgesamt 52 Quali-Runden werden die Teilnehmer der Playoffs ermittelt. Die besten sechs Teams qualifizieren sich direkt, jene auf den Plätzen 7 bis 10 kämpfen in den Play-Ins ums Weiterkommen.

Die Vereine auf den Rängen 11 und 12 beenden die Saison frühzeitig. Einen Playout-Final zwischen den Mannschaften auf Rang 13 und 14 gibt es nur dann, wenn mindestens ein aufstiegsberechtigtes Team aus der Sky Swiss League den Final erreicht. Sollte sich dieses durchsetzen, käme es zur Ligaqualifikation. Hier findest du alle Änderungen für die aktuelle Saison 2024/25.