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Siebtes Mitglied des Gremiums
Der Eishockeyverband hat eine neue Verwaltungsrätin

Der Schweizer Eishockeyverband hat eine neue Verwaltungsrätin. Nina von Siebenthal wurde an der GV vom Montag gewählt.
Publiziert: vor 34 Minuten
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Nina von Siebenthal sitzt neu im Verwaltungsrat der SIHF.
Foto: Claudio De Capitani/freshfocus
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Nina von Siebenthal wurde an der Generalversammlung der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) am Montag als neue Verwaltungsrätin für den Leistungssport gewählt.

Bisher waren mit Marc-Anthony Anner, Martin Affolter, Kathrin Lehmann und Sacha Thür vier Personen für den Nachwuchs-, Amateur- und Frauensport sowie mit Stefan Volken und Peter Zahner zwei Vertreter für den Leistungssport im Verwaltungsrat vertreten.

Die ehemalige Golf-Leistungssportlerin war die letzten Jahre im Sponsoring und Marketing einer Versicherung tätig. In dieser Funktion verantwortete sie unter anderem das Sponsoring beim SC Bern.

«Die Wahl zur Verwaltungsrätin der SIHF ist für mich eine grosse Ehre und Verantwortung. Sport hat mich in verschiedenen Phasen meines Lebens begleitet - umso mehr freut es mich, nun Teil des Teams hinter dieser starken Marke zu sein. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Verwaltungsrat, der Geschäftsstelle und der gesamten Eishockeyfamilie die Zukunft des Schweizer Eishockeys strategisch und nachhaltig mitzugestalten», lässt sich von Siebenthal zitieren.

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
HC Ajoie
HC Ajoie
11
-3
16
6
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
7
HC Lugano
HC Lugano
10
3
15
8
Lausanne HC
Lausanne HC
11
-4
15
9
SC Bern
SC Bern
9
1
14
10
EV Zug
EV Zug
7
10
13
11
HC Davos
HC Davos
11
-4
13
12
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
13
EHC Biel
EHC Biel
10
-4
10
14
EHC Kloten
EHC Kloten
11
-17
9
Playoffs
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