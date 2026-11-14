Grégory Beaud Journaliste Blick

Wie von Blick angekündigt, hat der HC Ajoie den finnischen Stürmer Leevi Tukiainen (26) von Jyväskylä ab nächster Saison unter Vertrag genommen. Letzte Saison buchte er in der Liiga in 41 Spielen 29 Tore und in dieser Spielzeit hat der Flügel auch bereits wieder 12-mal getroffen.

Obwohl das Team von Ville Peltonen bereits vermeldet hat, dass Captain Anttoni Honka und Stürmer Kristian Tanus den Klub Ende Saison verlassen werden, wird man somit weiterhin ein ansehnliches finnisches Kontingent haben. Denn Stürmer Jerry Turkulainen (28), der 2024 ebenfalls von Jyväskylä gekommen war, hat die Option in seinem Vertrag gezogen und bleibt für eine weitere Saison bei den Jurassiern.

Zudem hat Stürmer Kyen Sopa (26) seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2029 verlängert. In dieser Saison hat der Ostschweizer, der im November 2023 von den ZSC Lions zu Ajoie stiess, bisher in dieser Saison neun Punkte gebucht.