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Einer kommt, zwei bleiben
Ajoie beglückt seine Fans

Ajoie verkündete beim Spiel gegen Davos seinen Fans gleich drei gute Nachrichten.
Publiziert: vor 24 Minuten
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Der Finne Jerry Turkulainen bleibt Ajoie eine weitere Saison erhalten.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Wie von Blick angekündigt, hat der HC Ajoie den finnischen Stürmer Leevi Tukiainen (26) von Jyväskylä ab nächster Saison unter Vertrag genommen. Letzte Saison buchte er in der Liiga in 41 Spielen 29 Tore und in dieser Spielzeit hat der Flügel auch bereits wieder 12-mal getroffen.

Obwohl das Team von Ville Peltonen bereits vermeldet hat, dass Captain Anttoni Honka und Stürmer Kristian Tanus den Klub Ende Saison verlassen werden, wird man somit weiterhin ein ansehnliches finnisches Kontingent haben. Denn Stürmer Jerry Turkulainen (28), der 2024 ebenfalls von Jyväskylä gekommen war, hat die Option in seinem Vertrag gezogen und bleibt für eine weitere Saison bei den Jurassiern.

Zudem hat Stürmer Kyen Sopa (26) seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2029 verlängert. In dieser Saison hat der Ostschweizer, der im November 2023 von den ZSC Lions zu Ajoie stiess, bisher in dieser Saison neun Punkte gebucht.

National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
0:0
20
38
50
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
2:1
20
-5
35
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
19
1
33
4
SC Bern
SC Bern
1:2
20
0
33
5
SCL Tigers
SCL Tigers
0:0
21
9
30
6
EV Zug
EV Zug
0:0
15
18
29
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
0:0
20
12
29
8
HC Ajoie
HC Ajoie
2:1
20
-5
28
9
HC Davos
HC Davos
1:2
21
-8
27
10
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
11
HC Lugano
HC Lugano
0:0
21
-6
26
12
EHC Biel
EHC Biel
0:0
20
-4
25
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
0:0
21
-15
23
14
EHC Kloten
EHC Kloten
0:0
20
-25
19
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