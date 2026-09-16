DE
FR
Abonnieren
Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst
1:09
Für Fussball- und Hockey-Fans:Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst

Nati-Shirt oder 200 Stutz
Folge deinem Hockey-Team und gewinne tolle Preise

Heiss auf Eis? Dann bist du hier richtig. Folge deinem Klub der National League und sichere dir die Chance auf tolle Preise. Profitiere jetzt doppelt!
Publiziert: vor 40 Minuten
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
Kommentieren
1/2
Neues Design: Das Trikot der Schweiz kann bald dir gehören – wenn du einem der National-League-Klubs oder der Eishockey-Nati folgst.

Endlich wieder Hockey – die National League nimmt wieder Fahrt auf! Blick versüsst dir den Saisonstart noch zusätzlich.

Wir verlosen unter allen Followern der National-League-Klubs und der Nati tolle Preise. Dank einer Zusammenarbeit mit Ochsner Hockey gibts das neue Trikot der Schweizer Nati zu gewinnen. Darüber hinaus verlosen wir einen einen Ochsner-Sport-Gutschein über 200.- Franken plus zwei Jahresabos und drei 3-Monatsabos für Blick+.

So machst du mit

Was musst du tun? Klicke hier auf den Link, wähle dein Lieblingsteam der National League aus der Liste und klicke aufs Plussymbol. Dann kannst du dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.

1/12
Tauche ein in die Follow-My-Team-Welt bei Blick. Folge deinem Lieblingsteam der Super League ...

Folgen kannst du immer, Teilnahmeschluss für den Wettbewerb ist der 27. September 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden. Wenn du bereits einem National-League-Team oder der Eishockey-Nati folgst, nimmst du automatisch am Wettbewerb teil.

Das bietet dir die «Follow my Team»-Funktion

Als Follower erlebst du Eishockey bei Blick neu. Du erhältst personalisierte Inhalte und bleibst dank automatisierten Pushes immer auf dem Laufenden. Die grosse Eishockey-Neuerung: Mit den Live-Aktivitäten siehst du immer direkt auf dem Handy-Screen, wenn ein Puck im Tor zappelt. Einmalig!

Darüber hinaus gibt es rund um die Matches nebst den Livetickern auch Stimmen zum Spiel, Experteneinschätzung, Highlights-Videos – und natürlich auch knackige Analysen. Zwischen den Spielen erhältst du immer die wichtigsten News, kannst du bei Votings und Umfragen deine Meinung abgeben, dein Wissen bei Quizzes beweisen und hast bei diversen Wettbewerben die Chance auf tolle Preise. 

Die Möglichkeit, deinen Klubs zu folgen, gibt es auch im Fussball für die Super League, die Challenge League und für internationale Top-Ligen – und ausserdem bei den Nationalteams.

Die Vorteile der Funktion Follow My Team

  • Personalisierte News

  • Direkter Zugriff auf deine Team-Seite 

  • Übersicht pro Team über alle Inhalte, Spiele, Statistiken und die Tabelle

  • Automatisierte Pushs, sobald bei deinem Team etwas passiert (mit der App) 

  • Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App) 

  • Die Möglichkeit, mehreren Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten

  • Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick

  • Lege die Reihenfolge deiner Lieblingsteams fest

  • Personalisierte News

  • Direkter Zugriff auf deine Team-Seite 

  • Übersicht pro Team über alle Inhalte, Spiele, Statistiken und die Tabelle

  • Automatisierte Pushs, sobald bei deinem Team etwas passiert (mit der App) 

  • Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App) 

  • Die Möglichkeit, mehreren Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten

  • Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick

  • Lege die Reihenfolge deiner Lieblingsteams fest

Das beste Erlebnis hast du in der App

Das Maximum holst du dabei auf der App raus. Auf der Sport-Seite, die du standardmässig als Startseite festlegen kannst, werden dir stets die nächsten Partien deiner Teams angezeigt. Ausserdem erhältst du personalisiert die letzten News deiner drei Lieblingsklubs angezeigt. In deiner Team-Übersicht kannst du zudem die Reihenfolge der von dir gefolgten Klubs anpassen.

Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
EV Zug
EV Zug
1
5
3
2
HC Davos
HC Davos
1
3
3
2
HC Lugano
HC Lugano
1
3
3
4
EHC Biel
EHC Biel
1
2
3
4
ZSC Lions
ZSC Lions
1
2
3
6
EHC Kloten
EHC Kloten
1
1
2
6
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
1
1
2
8
HC Ajoie
HC Ajoie
1
-1
1
8
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
1
-1
1
10
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
1
-2
0
10
SC Bern
SC Bern
1
-2
0
12
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
1
-3
0
12
SCL Tigers
SCL Tigers
1
-3
0
14
Lausanne HC
Lausanne HC
1
-5
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
HC Ajoie
HC Ajoie
EHC Biel
EHC Biel
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
SC Bern
SC Bern
SCL Tigers
SCL Tigers
Lausanne HC
Lausanne HC
ZSC Lions
ZSC Lions
EHC Kloten
EHC Kloten
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
HC Davos
HC Davos
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
EV Zug
EV Zug
HC Lugano
HC Lugano
National League
National League
Was sagst du dazu?
Alte Kommentare, neues System.
Da wir unser Kommentartool gewechselt haben, kannst du unter diesem Artikel nichts mehr posten. Bei allen neuen Storys kannst du aber wie gewohnt mitdiskutieren.
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        HC Ajoie
        HC Ajoie
        EHC Biel
        EHC Biel
        Genève-Servette HC
        Genève-Servette HC
        SC Bern
        SC Bern
        SCL Tigers
        SCL Tigers
        Lausanne HC
        Lausanne HC
        ZSC Lions
        ZSC Lions
        EHC Kloten
        EHC Kloten
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        HC Ambri-Piotta
        HC Ambri-Piotta
        HC Davos
        HC Davos
        HC Fribourg-Gottéron
        HC Fribourg-Gottéron
        EV Zug
        EV Zug
        HC Lugano
        HC Lugano
        National League
        National League