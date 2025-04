Die ZSC Lions lassen sich am Samstag im heimischen Stadion abfeiern. Als der Name von Ex-Trainer Marc Crawford ausgerufen wird, wirds laut.

1/6 Gross und Klein versammeln sich für die ZSC-Meisterfeier in der Swiss Life Arena. Foto: freshfocus

Volle Halle und Partystimmung in Altstetten ZH. Tausende Fans der ZSC Lions feiern am Samstag mit der Mannschaft in der Swiss Life Arena den errungenen elften Meistertitel der Klubgeschichte. Die Arena ist gefüllt. Da, wo normalerweise das Eisfeld ist, sind Festbankgarnituren aufgestellt. Den Kübel halten die Spieler auf der Tribüne hoch, wo sonst die Fans sitzen.

Meistercoach Marco Bayer (52) sagt überwältigt von den Massen und den Emotionen gegenüber Blick: «Es ist noch nicht richtig angekommen, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe die Leute, ich sehe, wie viele hier sind. Aber so richtig realisiert habe ich es noch immer nicht.» Selbst der im Feiern routinierte Captain Patrick Geering, der schon fünfmal Schweizer Meister geworden ist, meint: «Ich habe das Gefühl, jede Meisterfeier wird besser und spezieller. Es ist einfach sehr schön.»

1:00 Geering über Meisterparty: «Das Kollektiv hat uns auf dem und neben dem Eis getragen»

Crawford mit Sprechchören gefeiert

Auch Ex-Trainer Marc Crawford (64), der aus gesundheitlichen Gründen vor dem Jahreswechsel zurückgetreten war und sich per Video-Call verabschiedete, wird mit Lob von den Fans überschüttet. Mehrfach wird sein Name skandiert. Richtig laut wirds auch, als der tschechische Goalie Simon Hrubec den Pokal in die Hände bekommt. Der Hexer vom Dienst animiert das Publikum, geht mit der Meistertrophäe so richtig ab.

Zum gelungenen Abend tragen neben den Profis auch die Junioren bei, denn die ZSC-Organisation hat in dieser Saison nicht nur bei den Grössten die Trophäe geholt. Gleich in fünffacher Ausführung sind die Lions Schweizermeister geworden.

Neben der 1. Mannschaft haben auch die U15-Elit, die U17-Elit, die U20-Elit und die U20-Top die Konkurrenz abgetrocknet. «Wir profitieren von der Kontinuität, die wir haben», sagte ZSC-Nachwuchschef Edgar Salis vor zwei Wochen im Blick-Podcast «SCHLIIFTS?» über die brutale ZSC-Dominanz.