ZSC-Nachwuchs im Aufwind «Ich habe öfters die Faust im Sack gemacht»

Der ZSC kann stolz sein über seinen eigenen Nachwuchs. Immer wieder werden junge Spieler in die erste Mannschaft geholt und dürfen sich dort beweisen. Doch das war nicht immer so. Nachwuchs-Chef Edgar Salis spricht im «SCHLIIFTS?» über diese Zeit und was er davon hielt.

Publiziert: vor 45 Minuten