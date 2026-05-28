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EHCB setzt auf Jugend
Biel bindet Nachwuchs-Trio

Wie der EHC Biel verkündet, bindet der Verein drei Zukunftshoffnungen. Dabei handelt es sich um Manuel von Rohr, Florian Scheu und Jamie Villard.
Publiziert: 14:30 Uhr
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Der EHL Biel gibt Vertragsverlängerung mit drei Nachwuchstalenten bekannt – darunter Jamie Villard.
Foto: freshfocus
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Wie der EHC Biel am Donnerstag bekanntgibt, stattet der Verein drei Talente aus dem eigenen Nachwuchs mit neuen Verträgen aus. Manuel von Rohr unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre, Florian Scheu bindet sich für ein Jahr an den Klub – für beide ist es der erste Profivertrag ihrer Karriere. Zudem wird das Arbeitspapier von Jamie Villard um zwei weitere Jahre verlängert.

Alle drei haben die vereinsinterne Nachwuchsabteilung durchlaufen und bereits erste Luft im Profi-Kader geschnuppert. Beim EHC Biel ist man überzeugt, dass das Trio den Sprung in die erste Mannschaft erfolgreich meistern wird: «Wir freuen uns darauf, diesen Weg weiterhin gemeinsam mit ihnen zu gehen.»

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