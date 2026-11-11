Cédric Heeb Redaktor Sport

Joel Henry (23) hat seinen Vertrag beim EHC Kloten um zwei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2028/29 verlängert. Der Stürmer spielt seit Februar für die Flughafenstädter, zuvor stand der Thurgauer für die ZSC Lions schon in 85 National-League-Partien auf dem Eis.

«Joel ist ein kreativer und smarter Stürmer mit besonderen Qualitäten im Überzahlspiel», wird Sportchef Ricardo Schödler (38) in der Medienmitteilung zitiert. «Wir sind von seinem Potenzial überzeugt und glauben, dass der EHC Kloten die richtige Organisation für seine weitere Entwicklung ist.»

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