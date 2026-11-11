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«Kreativ und smart»
Kloten verlängert Vertrag mit Sturm-Talent

Der EHC Kloten und Stürmer Joel Henry haben ihre Zusammenarbeit bis 2029 verlängert.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Joel Henry bleibt bis mindestens nach der Saison 2028/29 bei Kloten.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
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Cédric HeebRedaktor Sport

Joel Henry (23) hat seinen Vertrag beim EHC Kloten um zwei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2028/29 verlängert. Der Stürmer spielt seit Februar für die Flughafenstädter, zuvor stand der Thurgauer für die ZSC Lions schon in 85 National-League-Partien auf dem Eis.

«Joel ist ein kreativer und smarter Stürmer mit besonderen Qualitäten im Überzahlspiel», wird Sportchef Ricardo Schödler (38) in der Medienmitteilung zitiert. «Wir sind von seinem Potenzial überzeugt und glauben, dass der EHC Kloten die richtige Organisation für seine weitere Entwicklung ist.»

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