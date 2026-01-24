DE
Sport
Sport
Eishockey
National League
NL: Die Highlights der Partie EHC Biel – SCRJ Lakers (5:4)
EHC Biel – SCRJ Lakers 5:4
Rappi-Honka provoziert bei Torjubel die Biel-Fans
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir die Highlights der Partie EHC Biel – SCRJ Lakers (5:4).
Publiziert: 24.01.2026 um 23:16 Uhr
Die National-League-Highlights vom 24. Januar
7:30
EHC Biel – SCRJ Lakers 5:4
Rappi-Honka provoziert bei Torjubel die Biel-Fans
4:12
EV Zug – SCL Tigers 3:1
EVZ-Kubalik düpiert Neckar mit keckem Lupfer
2:35
HC Lugano – HC Davos 1:4
HCD-Stransky vor dem Tor eine Wucht
3:05
SC Bern – Lausanne HC 3:1
Alge und Müller leiten nach Doppelpass die SCB-Wende ein
3:15
HC Ajoie – EHC Kloten 4:2
Hazen bestraft Fehler von Steiner eiskalt
