DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
NL: Die Highlights der Partie HC Lugano – HC Davos (1:4)
HC Lugano – HC Davos 1:4
HCD-Stransky vor dem Tor eine Wucht
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Lugano – HC Davos (1:4).
Publiziert: 24.01.2026 um 22:45 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 24. Januar
3:05
SC Bern – Lausanne HC 3:1
Alge und Müller leiten nach Doppelpass die SCB-Wende ein
2:35
HC Lugano – HC Davos 1:4
HCD-Stransky vor dem Tor eine Wucht
In diesem Artikel erwähnt
National League
HC Davos
HC Lugano
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen