Bei Servette bleibt der Captain weitere drei Jahre an Bord

Noah Rod (30) bleibt Genf-Servette auch nach dem Ende der Saison 2026/27 erhalten. Die Westschweizer teilen am Sonntag mit, dass der Captain seinen Vertrag bis 2030 verlängert hat.
In der höchsten Schweizer Spielklasse stand Rod bislang immer nur für Servette auf dem Eis. Sein Debüt in der ersten Mannschaft gab er als 17-Jähriger 2013.
Mit den Genfern gewann Rod 2023 den Meistertitel und im Jahr darauf die Champions Hockey League. Als Schweizer Nationalspieler eroberte er 2018 WM-Silber.
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