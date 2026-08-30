DE
FR
Abonnieren

Echte Klub-Treue
Bei Servette bleibt der Captain weitere drei Jahre an Bord

Noah Rod ist bei Genf-Servette Captain, Identifikationsfigur sowie Meisterheld – und fortan bis 2030 an die Grenats gebunden.
Publiziert: vor 49 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Kommentieren
Arbeitet weiter an seinem Servette-Legendenstatus: Noah Rod.
Foto: Jonathan Vallat/freshfocus

Noah Rod (30) bleibt Genf-Servette auch nach dem Ende der Saison 2026/27 erhalten. Die Westschweizer teilen am Sonntag mit, dass der Captain seinen Vertrag bis 2030 verlängert hat. 

In der höchsten Schweizer Spielklasse stand Rod bislang immer nur für Servette auf dem Eis. Sein Debüt in der ersten Mannschaft gab er als 17-Jähriger 2013. 

Mit den Genfern gewann Rod 2023 den Meistertitel und im Jahr darauf die Champions Hockey League. Als Schweizer Nationalspieler eroberte er 2018 WM-Silber.

Noch näher dran an Genève-Servette

Füge jetzt den Genève-Servette HC deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den National-League-Klubs
Alle Storys zu Genf Servette
Nichts verpassen
Alle Storys zu Genf Servette
Alle Storys zur National League
Nichts verpassen
Alle Storys zur National League
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Genève-Servette HC
        Genève-Servette HC
        National League
        National League