DE
FR
Abonnieren

Dünner nach Niederlage
«Ich nehme das auf mich und meine dumme Strafe»

Rappi-Captain Dünner nimmt die Niederlage in Davos auf seine Kappe.
Publiziert: vor 54 Minuten
|
Aktualisiert: vor 38 Minuten
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 28. November
In diesem Artikel erwähnt
HC Davos
HC Davos
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen