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Doppelfunktion für Parisi
Der Kommunikationschef ist jetzt auch der Team-Manager bei Ambri

Der HC Ambrì-Piotta setzt auf Kontinuität im eigenen Haus: Matteo Parisi übernimmt ab dieser Saison fest die Rolle des Team Managers bei den Leventinern. Gleichzeitig bleibt er den Tessinern auch in seiner bisherigen Funktion als Kommunikationschef erhalten.
Publiziert: 11:37 Uhr
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Matteo Parisi (l.) wird ab der kommenden Saison 2026/27 eine Doppelfunktion beim HCAP einnehmen.
Foto: Michela Locatelli/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Matteo Parisi wird neuer Team Manager von HC Ambrì-Piotta
  • Er bleibt auch Mediensprecher und Kommunikationsverantwortlicher des Vereins
  • Sein Hauptzuständigkeitsbereich wird die erste Mannschaft sein
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Matteo Parisi wird neuer Team Manager bei Ambrì-Piotta, wie der Verein am Freitag in einer Medienmitteilung bekannt gibt. In dieser Rolle wird er die zentrale Anlaufstelle zwischen den Spielern, dem Trainerstab, der Sportlichen Leitung und dem Klub sein. Sein Hauptzuständigkeitsbereich wird die erste Mannschaft sein.

Parisi gehört seit 2017 zum Verein und war in den letzten Jahren als Kommunikationsmanager und Pressesprecher tätig. Dank seiner langjährigen Erfahrung innerhalb des Klubs hatte er bereits in der vergangenen Saison interimistisch die Funktion des Team Managers übernommen.

Doppelfunktion für Parisi

«Im Sinne der Kontinuität und der vielseitigen Nutzung seiner Kompetenzen wird Matteo Parisi weiterhin als Mediensprecher und Kommunikationsverantwortlicher im Bereich Sport tätig sein. Damit verbindet er die operative Betreuung der Mannschaft mit der Kommunikation des Clubs», so die Tessiner in der Medienmitteilung weiter.

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