Diego Kostner wechselt per sofort von Ambri-Piotta zum HC Milano in die ICE Hockey League. Der 34-Jährige trug 10 Jahre das Trikot der Biancoblù.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Diego Kostner (34) verlässt Ambri-Piotta mit sofortiger Wirkung. Nach zehn Jahren im Tessin zieht es Kostner weiter in den Süden zum HC Milano. Im Trikot der Biancoblù bestritt der 34-jährige Center insgesamt 432 National-League-Spiele und verbuchte dabei 52 Tore und 77 Assists.

«Der Wechsel ermöglicht es Kostner, eine neue Lösung zu finden und seine Karriere fortzusetzen», so der Klub. «Diese Entscheidung fügt sich in die sportliche Strategie des Klubs ein», schreiben die Tessiner in der Medienmitteilung weiter.

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