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Nach 10 Jahren ist Schluss
Ambri-Stürmer wechselt nach Italien

Diego Kostner wechselt per sofort von Ambri-Piotta zum HC Milano in die ICE Hockey League. Der 34-Jährige trug 10 Jahre das Trikot der Biancoblù.
Publiziert: vor 1 Minute
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Diego Kostner verlässt die Leventiner und wechselt nach Mailand.
Foto: Michela Locatelli
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Diego Kostner (34) verlässt Ambri-Piotta mit sofortiger Wirkung. Nach zehn Jahren im Tessin zieht es Kostner weiter in den Süden zum HC Milano. Im Trikot der Biancoblù bestritt der 34-jährige Center insgesamt 432 National-League-Spiele und verbuchte dabei 52 Tore und 77 Assists.

«Der Wechsel ermöglicht es Kostner, eine neue Lösung zu finden und seine Karriere fortzusetzen», so der Klub. «Diese Entscheidung fügt sich in die sportliche Strategie des Klubs ein», schreiben die Tessiner in der Medienmitteilung weiter.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
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7
15
21
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
9
2
15
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
8
6
14
4
HC Davos
HC Davos
8
1
13
5
SCL Tigers
SCL Tigers
8
1
12
6
HC Ajoie
HC Ajoie
8
0
11
7
Lausanne HC
Lausanne HC
8
-3
11
8
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
8
-6
11
9
EV Zug
EV Zug
5
9
10
10
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
8
-9
9
11
HC Lugano
HC Lugano
6
1
8
12
SC Bern
SC Bern
6
-1
8
13
EHC Biel
EHC Biel
7
-2
7
14
EHC Kloten
EHC Kloten
8
-14
6
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