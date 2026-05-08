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«Die schnellen Beine helfen uns»
Lakers verlängern Vertrag mit Stürmer Fritz

Tanner Fritz bleibt bei den SCRJ Lakers: Der Stürmer erhält in Rapperswil-Jona einen Vertrag für die Saison 2026/27. Damit besetzt der Kanadier die sechste Position bei den Import-Spielern.
Publiziert: 11:59 Uhr
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Tanner Fritz bleibt bei den Lakers.
Foto: Pius Koller
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Wie die SCRJ Lakers am Freitag mitteilen, unterschreibt Tanner Fritz (34) einen Vertrag für die Saison 2026/27. Der kanadische Stürmer bleibt den Rapperswilern somit erhalten und besetzt die sechste Position bei den Import-Spielern.

Der Kanadier wechselte Ende 2024 nach Rapperswil-Jona und wusste zu überzeugen. Dies unterstreicht auch Sportchef Claudio Cadonau, der hervorhebt, dass «die technischen Skills und die schnellen Beine» des Kanadiers dem Team helfen, offensiv produktiv zu sein.

Weiter bekräftigt er die Wichtigkeit des Stürmers, der in der letzten Saison in 48 Spielen 27 Skorerpunkte verbuchte (9 Tore, 18 Assists): «Tanner ist vor allem ein Zweiweg-Stürmer, der uns auch in der Defensive hervorragend unterstützt und deshalb nicht allein an seinen Skorerwerten gemessen werden darf. Fritz hat mit plus 17 die beste Plus-/Minus-Bilanz des gesamten Teams, zudem ist er mit seinen Führungsqualitäten auch in der Kabine ein wichtiger Spieler.»

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