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Ambris Traum-Saisonstart gestoppt – Last-Second-Drama bei Ajoie

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Publiziert: vor 57 Minuten
|
Aktualisiert: vor 55 Minuten
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Die aktuelle Tabelle

National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
3
6
9
2
EV Zug
EV Zug
2
9
6
3
EHC Kloten
EHC Kloten
3
3
6
4
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
3
1
5
5
HC Ajoie
HC Ajoie
3
1
5
6
EHC Biel
EHC Biel
2
1
4
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
3
-3
4
8
SC Bern
SC Bern
2
1
3
9
HC Lugano
HC Lugano
2
0
3
10
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
3
-1
3
11
HC Davos
HC Davos
3
-4
3
12
Lausanne HC
Lausanne HC
3
-4
3
13
SCL Tigers
SCL Tigers
3
-3
2
14
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
3
-7
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
3
6
9
2
EV Zug
EV Zug
2
9
6
3
EHC Kloten
EHC Kloten
3
3
6
4
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
3
1
5
5
HC Ajoie
HC Ajoie
3
1
5
6
EHC Biel
EHC Biel
2
1
4
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
3
-3
4
8
SC Bern
SC Bern
2
1
3
9
HC Lugano
HC Lugano
2
0
3
10
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
3
-1
3
11
HC Davos
HC Davos
3
-4
3
12
Lausanne HC
Lausanne HC
3
-4
3
13
SCL Tigers
SCL Tigers
3
-3
2
14
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
3
-7
1
Playoffs
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