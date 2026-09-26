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Alle Resultate! HCD siegt wieder, Ambri gewinnt Derby

Der HC Davos gewinnt gegen Lausanne erstmals nach vier Niederlagen wieder. Ambri gewinnt das Acht-Tore-Spektakel im Tessiner Derby gegen Lugano. Fribourg belohnt sich gegen die Tigers spät. Auch Rappi jubelt erst in der Verlängerung. Hier gibts die Übersicht der Runde.
Publiziert: 22:56 Uhr
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Vizemeister Davos beendet gegen Lausanne seine Niederlagenserie von vier Spielen.
Foto: Roger Albrecht/freshfocus

Die aktuellen Resultate der National League

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Die aktuelle Tabelle

National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
6
12
18
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
6
1
11
3
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
6
-3
9
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
6
0
8
5
HC Ajoie
HC Ajoie
6
-1
8
6
EHC Biel
EHC Biel
4
6
7
6
EV Zug
EV Zug
4
6
7
8
SC Bern
SC Bern
4
3
7
9
HC Davos
HC Davos
6
-4
7
10
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
5
-4
6
10
Lausanne HC
Lausanne HC
5
-4
6
12
SCL Tigers
SCL Tigers
6
-4
6
13
EHC Kloten
EHC Kloten
6
-7
6
14
HC Lugano
HC Lugano
4
-1
5
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
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6
12
18
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
6
1
11
3
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
6
-3
9
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
6
0
8
5
HC Ajoie
HC Ajoie
6
-1
8
6
EHC Biel
EHC Biel
4
6
7
6
EV Zug
EV Zug
4
6
7
8
SC Bern
SC Bern
4
3
7
9
HC Davos
HC Davos
6
-4
7
10
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
5
-4
6
10
Lausanne HC
Lausanne HC
5
-4
6
12
SCL Tigers
SCL Tigers
6
-4
6
13
EHC Kloten
EHC Kloten
6
-7
6
14
HC Lugano
HC Lugano
4
-1
5
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
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