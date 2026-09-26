Der HC Davos gewinnt gegen Lausanne erstmals nach vier Niederlagen wieder. Ambri gewinnt das Acht-Tore-Spektakel im Tessiner Derby gegen Lugano. Fribourg belohnt sich gegen die Tigers spät. Auch Rappi jubelt erst in der Verlängerung. Hier gibts die Übersicht der Runde.

Die aktuellen Resultate der National League

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Die aktuelle Tabelle

National League 2026/27 Mannschaft SP TD PT 1 ZSC Lions 6 12 18 2 HC Ambri-Piotta 6 1 11 3 SC Rapperswil-Jona Lakers 6 -3 9 4 HC Fribourg-Gottéron 6 0 8 5 HC Ajoie 6 -1 8 6 EHC Biel 4 6 7 6 EV Zug 4 6 7 8 SC Bern 4 3 7 9 HC Davos 6 -4 7 10 Genève-Servette HC 5 -4 6 10 Lausanne HC 5 -4 6 12 SCL Tigers 6 -4 6 13 EHC Kloten 6 -7 6 14 HC Lugano 4 -1 5 Playoffs Qualifikationsspiele Relegation Play-Offs

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