Der EHC Kloten verlängert mit Noah Delémont (24) um zwei weitere Jahre. Somit läuft sein Vertrag neu bis Ende Saison 2028/29. Der Verteidiger spielt seit der vergangenen Saison bei den Flughafenstädtern und stammt aus der Nachwuchsakademie des EHC Biel.
Nach einem Jahr in Nordamerika bei den Acadie-Bathurst Titan in der kanadischen Juniorenliga QMJHL kehrte Delémont in die Schweiz zurück. Beim EHC Biel sammelte er bereits Erfahrung in der National League, ehe er nach Kloten wechselte.
Bei den Zürchern machte der 24-Jährige persönlich den nächsten Schritt und kämpfte sich zu einem Platz unter den ersten vier Verteidigern.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
Lausanne HC
12
-1
18
6
HC Ajoie
12
-6
16
7
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
8
HC Lugano
10
3
15
9
SC Bern
9
1
14
10
EV Zug
7
10
13
11
HC Davos
11
-4
13
12
SC Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
13
EHC Biel
10
-4
10
14
EHC Kloten
11
-17
9