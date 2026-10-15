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Zwei weitere Jahre
Delémont verlängert bei Kloten

Noah Delémont verlängert sein Arbeitspapier um zwei weitere Jahre und bleibt bis 2029 in Kloten. Der junge Verteidiger hat sich bei den Flughafenstädtern einen Stammplatz erkämpft.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Noah Delémont bleibt zwei weitere Jahre in Kloten.
Foto: Pius Koller
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Der EHC Kloten verlängert mit Noah Delémont (24) um zwei weitere Jahre. Somit läuft sein Vertrag neu bis Ende Saison 2028/29. Der Verteidiger spielt seit der vergangenen Saison bei den Flughafenstädtern und stammt aus der Nachwuchsakademie des EHC Biel.

Nach einem Jahr in Nordamerika bei den Acadie-Bathurst Titan in der kanadischen Juniorenliga QMJHL kehrte Delémont in die Schweiz zurück. Beim EHC Biel sammelte er bereits Erfahrung in der National League, ehe er nach Kloten wechselte.

Bei den Zürchern machte der 24-Jährige persönlich den nächsten Schritt und kämpfte sich zu einem Platz unter den ersten vier Verteidigern.

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
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10
18
27
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
Lausanne HC
Lausanne HC
12
-1
18
6
HC Ajoie
HC Ajoie
12
-6
16
7
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
8
HC Lugano
HC Lugano
10
3
15
9
SC Bern
SC Bern
9
1
14
10
EV Zug
EV Zug
7
10
13
11
HC Davos
HC Davos
11
-4
13
12
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
13
EHC Biel
EHC Biel
10
-4
10
14
EHC Kloten
EHC Kloten
11
-17
9
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