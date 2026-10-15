Noah Delémont verlängert sein Arbeitspapier um zwei weitere Jahre und bleibt bis 2029 in Kloten. Der junge Verteidiger hat sich bei den Flughafenstädtern einen Stammplatz erkämpft.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Der EHC Kloten verlängert mit Noah Delémont (24) um zwei weitere Jahre. Somit läuft sein Vertrag neu bis Ende Saison 2028/29. Der Verteidiger spielt seit der vergangenen Saison bei den Flughafenstädtern und stammt aus der Nachwuchsakademie des EHC Biel.

Nach einem Jahr in Nordamerika bei den Acadie-Bathurst Titan in der kanadischen Juniorenliga QMJHL kehrte Delémont in die Schweiz zurück. Beim EHC Biel sammelte er bereits Erfahrung in der National League, ehe er nach Kloten wechselte.

Bei den Zürchern machte der 24-Jährige persönlich den nächsten Schritt und kämpfte sich zu einem Platz unter den ersten vier Verteidigern.

Noch näher dran am EHC Kloten Füge jetzt den EHC Kloten deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Noch näher dran an deinem National-League-Klub Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen