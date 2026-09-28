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Gesichtstreffer vorgetäuscht
Schwalbe kommt Captain De Luca teuer zu stehen

Ambris Captain Tommaso De Luca täuschte im Spiel gegen Rapperswil-Jona Lakers einen Stocktreffer im Gesicht vor. Die National League verhängt nun eine Busse von 1200 Franken für die Schwalbe.
Publiziert: 10:30 Uhr
|
Aktualisiert: 10:49 Uhr
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Tommaso De Luca (Bild) wird für seine Schwalbe gebüsst.
Foto: Michela Locatelli/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kuriose Szene vom Spiel Ambri gegen Rapperswil hat Folgen
  • Seine Schwalbe führt zu einer Strafe von 1'200 Franken
  • Die National League büsste den Captain der Leventiner
Nick-Rohner-Ringier.jpg
Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Am 18. September kam es im Spiel zwischen Ambri-Piotta und den Rapperswil-Jona Lakers im ersten Drittel zu einer kuriosen Szene: Rappis Tanner Fritz (35) wurde wegen eines hohen Stocks für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt. Wie sich auf den Videoaufnahmen jedoch feststellen liess, gab es keine Berührung zwischen dem Stock und dem Gesicht von Ambris Tommaso De Luca (21). Dieser täuschte einen Treffer vor und liess sich auf die Knie fallen.

Nun wurde der Captain der Leventiner von der National League gebüsst: Seine Schwalbe kostete De Luca 1200 Franken.

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
6
12
18
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
6
1
11
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
6
-2
9
4
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
6
-3
9
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
6
0
8
6
HC Ajoie
HC Ajoie
6
-1
8
7
EV Zug
EV Zug
4
6
7
8
SC Bern
SC Bern
4
3
7
9
EHC Biel
EHC Biel
5
4
7
10
HC Davos
HC Davos
6
-4
7
11
Lausanne HC
Lausanne HC
5
-4
6
12
SCL Tigers
SCL Tigers
6
-4
6
13
EHC Kloten
EHC Kloten
6
-7
6
14
HC Lugano
HC Lugano
4
-1
5
Playoffs
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