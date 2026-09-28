Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Kuriose Szene vom Spiel Ambri gegen Rapperswil hat Folgen
- Seine Schwalbe führt zu einer Strafe von 1'200 Franken
- Die National League büsste den Captain der Leventiner
Nick RohnerPraktikant Sportdesk
Am 18. September kam es im Spiel zwischen Ambri-Piotta und den Rapperswil-Jona Lakers im ersten Drittel zu einer kuriosen Szene: Rappis Tanner Fritz (35) wurde wegen eines hohen Stocks für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt. Wie sich auf den Videoaufnahmen jedoch feststellen liess, gab es keine Berührung zwischen dem Stock und dem Gesicht von Ambris Tommaso De Luca (21). Dieser täuschte einen Treffer vor und liess sich auf die Knie fallen.
Nun wurde der Captain der Leventiner von der National League gebüsst: Seine Schwalbe kostete De Luca 1200 Franken.
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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
6
12
18
2
HC Ambri-Piotta
6
1
11
3
Genève-Servette HC
6
-2
9
4
SC Rapperswil-Jona Lakers
6
-3
9
5
HC Fribourg-Gottéron
6
0
8
6
HC Ajoie
6
-1
8
7
EV Zug
4
6
7
8
SC Bern
4
3
7
9
EHC Biel
5
4
7
10
HC Davos
6
-4
7
11
Lausanne HC
5
-4
6
12
SCL Tigers
6
-4
6
13
EHC Kloten
6
-7
6
14
HC Lugano
4
-1
5
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs