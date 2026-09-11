DE
FR
Abonnieren

Das Trainer-Quiz zum NL-Start
Wie viel weisst du über die Bandengeneräle?

Wie Spieler wechseln auch Trainer manchmal den Klub. Wie gut kennst du dich mit den Bandengenerälen in der National League aus? Beweise es im Quiz.
Publiziert: 18:36 Uhr
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Kommentieren
1/4
Chhristan Dubé hat einmal in der NHL gespielt. Wo war das schon wieder?
Foto: PIUS KOLLER
Petar_Djordjevic_Praktikant Sportdesk_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Die Kader der NL-Klubs stehen. Auf dem Schweizer Eis werden in der anstehenden Saison einige neue Attraktionen umherwirbeln. Auf wie viele Traumtore sich die SCB-Fans von Neuzugang Sonny Milano (30) wohl freuen können? Klar ist: Der neue Bern-Trainer Serge Aubin (51) wird offensives Hockey zelebrieren. Das bedeutet für den ehemaligen NHL-Spieler viel kreativen Raum. 

Nicht nur der SCB hat einen neuen Trainer an der Bande. Auch andere NL-Klubs haben auf dieser Position eine Rotation vorgenommen. Wie gut weisst du über die Bandengeneräle in der National League Bescheid? Beweise es im Quiz!

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
In diesem Artikel erwähnt
EHC Biel
EHC Biel
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
HC Davos
HC Davos
EHC Kloten
EHC Kloten
SCL Tigers
SCL Tigers
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
EV Zug
EV Zug
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
HC Lugano
HC Lugano
Lausanne HC
Lausanne HC
ZSC Lions
ZSC Lions
HC Ajoie
HC Ajoie
National League
National League
SC Bern
SC Bern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        EHC Biel
        EHC Biel
        HC Fribourg-Gottéron
        HC Fribourg-Gottéron
        HC Davos
        HC Davos
        EHC Kloten
        EHC Kloten
        SCL Tigers
        SCL Tigers
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        EV Zug
        EV Zug
        HC Ambri-Piotta
        HC Ambri-Piotta
        Genève-Servette HC
        Genève-Servette HC
        HC Lugano
        HC Lugano
        Lausanne HC
        Lausanne HC
        ZSC Lions
        ZSC Lions
        HC Ajoie
        HC Ajoie
        National League
        National League
        SC Bern
        SC Bern