Petar DjordjevicRedaktor Sport
Die Kader der NL-Klubs stehen. Auf dem Schweizer Eis werden in der anstehenden Saison einige neue Attraktionen umherwirbeln. Auf wie viele Traumtore sich die SCB-Fans von Neuzugang Sonny Milano (30) wohl freuen können? Klar ist: Der neue Bern-Trainer Serge Aubin (51) wird offensives Hockey zelebrieren. Das bedeutet für den ehemaligen NHL-Spieler viel kreativen Raum.
Nicht nur der SCB hat einen neuen Trainer an der Bande. Auch andere NL-Klubs haben auf dieser Position eine Rotation vorgenommen. Wie gut weisst du über die Bandengeneräle in der National League Bescheid? Beweise es im Quiz!
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.