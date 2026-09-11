Wie Spieler wechseln auch Trainer manchmal den Klub. Wie gut kennst du dich mit den Bandengenerälen in der National League aus? Beweise es im Quiz.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Die Kader der NL-Klubs stehen. Auf dem Schweizer Eis werden in der anstehenden Saison einige neue Attraktionen umherwirbeln. Auf wie viele Traumtore sich die SCB-Fans von Neuzugang Sonny Milano (30) wohl freuen können? Klar ist: Der neue Bern-Trainer Serge Aubin (51) wird offensives Hockey zelebrieren. Das bedeutet für den ehemaligen NHL-Spieler viel kreativen Raum.

Nicht nur der SCB hat einen neuen Trainer an der Bande. Auch andere NL-Klubs haben auf dieser Position eine Rotation vorgenommen. Wie gut weisst du über die Bandengeneräle in der National League Bescheid? Beweise es im Quiz!