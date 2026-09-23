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Das Quiz zur National League
Wie gut hast du in der letzten National-League-Runde aufgepasst?

Genf gelingt zu Hause die Wende und somit auch der erste Sieg der Saison. Währenddessen müssen Davos und Fribourg ins Penaltyschiessen. Wie gut hast du bei der Runde am Dienstag aufgepasst? Teste dein Wissen im Quiz.
Publiziert: 12:05 Uhr
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Ambri gewinnt ein enges Spiel gegen Biel.
Foto: keystone-sda.ch
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Rapperswil und Genf liefern sich lange eine zähe Partie ohne Tore, bis die Lakers nach 30 Minuten innert kürzester Zeit mit 2:0 in Führung gehen. Den Westschweizern droht, nach vier Spielen mit lediglich einem Punkt dazustehen. Doch dann dreht Servette auf und holt die ersten drei Punkte dieser Saison.

Währenddessen bleibt das Spektakel im ersten Aufeinandertreffen nach dem Playoff-Final zwischen Davos und Fribourg aus. Dieses liefern hingegen Biel und Ambri mit einer engen Partie bis zum Schluss. Wie gut hast du die NL-Runde am Dienstag mitverfolgt? Beweise es im Quiz:

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
4
8
12
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
4
2
8
3
EV Zug
EV Zug
3
8
7
4
SC Bern
SC Bern
3
4
6
5
EHC Kloten
EHC Kloten
4
0
6
6
Lausanne HC
Lausanne HC
4
-2
6
7
HC Lugano
HC Lugano
3
1
5
8
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
4
0
5
9
HC Ajoie
HC Ajoie
4
-1
5
10
EHC Biel
EHC Biel
3
0
4
11
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
4
-5
4
12
HC Davos
HC Davos
4
-5
4
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
4
-5
4
14
SCL Tigers
SCL Tigers
4
-5
2
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
HC Ajoie
HC Ajoie
EHC Biel
EHC Biel
Genève-Servette HC
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SC Bern
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SCL Tigers
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Lausanne HC
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ZSC Lions
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EHC Kloten
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SC Rapperswil-Jona Lakers
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HC Ambri-Piotta
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HC Davos
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HC Fribourg-Gottéron
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        SC Bern
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        EHC Kloten
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        SC Rapperswil-Jona Lakers
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        HC Ambri-Piotta
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        HC Davos
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        HC Fribourg-Gottéron
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        EV Zug
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        HC Lugano
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