Genf gelingt zu Hause die Wende und somit auch der erste Sieg der Saison. Währenddessen müssen Davos und Fribourg ins Penaltyschiessen. Wie gut hast du bei der Runde am Dienstag aufgepasst? Teste dein Wissen im Quiz.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Rapperswil und Genf liefern sich lange eine zähe Partie ohne Tore, bis die Lakers nach 30 Minuten innert kürzester Zeit mit 2:0 in Führung gehen. Den Westschweizern droht, nach vier Spielen mit lediglich einem Punkt dazustehen. Doch dann dreht Servette auf und holt die ersten drei Punkte dieser Saison.

Währenddessen bleibt das Spektakel im ersten Aufeinandertreffen nach dem Playoff-Final zwischen Davos und Fribourg aus. Dieses liefern hingegen Biel und Ambri mit einer engen Partie bis zum Schluss. Wie gut hast du die NL-Runde am Dienstag mitverfolgt? Beweise es im Quiz:

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