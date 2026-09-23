Petar DjordjevicRedaktor Sport
Rapperswil und Genf liefern sich lange eine zähe Partie ohne Tore, bis die Lakers nach 30 Minuten innert kürzester Zeit mit 2:0 in Führung gehen. Den Westschweizern droht, nach vier Spielen mit lediglich einem Punkt dazustehen. Doch dann dreht Servette auf und holt die ersten drei Punkte dieser Saison.
Währenddessen bleibt das Spektakel im ersten Aufeinandertreffen nach dem Playoff-Final zwischen Davos und Fribourg aus. Dieses liefern hingegen Biel und Ambri mit einer engen Partie bis zum Schluss. Wie gut hast du die NL-Runde am Dienstag mitverfolgt? Beweise es im Quiz:
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
4
8
12
2
HC Ambri-Piotta
4
2
8
3
EV Zug
3
8
7
4
SC Bern
3
4
6
5
EHC Kloten
4
0
6
6
Lausanne HC
4
-2
6
7
HC Lugano
3
1
5
8
HC Fribourg-Gottéron
4
0
5
9
HC Ajoie
4
-1
5
10
EHC Biel
3
0
4
11
Genève-Servette HC
4
-5
4
12
HC Davos
4
-5
4
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
4
-5
4
14
SCL Tigers
4
-5
2
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs