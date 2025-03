Das Phänomen Lars Leuenberger «Mein Ehrgeiz begleitet mich durch mein gesamtes Leben»

In der Dok-Serie «Inside Plus» von MySports gibt es den Blick hinter die Kulissen. Lars Leuenberger steht mit Fribourg-Gottéron in den Playoffs. In der Dokumentation gibt er Einblick in seinen Ehrgeiz, der ihn durch das Leben begleitet und ihn zum Erfolgstrainer macht.