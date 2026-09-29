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Das National-League-Quiz
Wie gut hast du im Schweizer Hockey aufgepasst?

Die neue National-League ist bereits wieder im vollen Gange. So auch das wöchentliche Quiz über das Schweizer Hockey.
Publiziert: 29.09.2026 um 18:43 Uhr
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Wie gut punktest du im National-League-Quiz?
Foto: keystone-sda.ch
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Die Saison ist zwar noch jung. Trotzdem liefert die neue Spielzeit bereits einige Geschichten. Besonders Ambri und Ajoie deuten an, dass sie sich mit allen auf Augenhöhe messen können, während der ZSC allen davonrennt.

Auf der anderen Seite der Tabelle bekommen bei Kloten Junioren wie Elia Liniger (18) oder Philip Moser (17) viel Einsatzzeit – und Lugano übernimmt nach fünf Partien überraschend das Schlusslicht. So wie die neue Saison bereits in vollem Gange ist, kommt auch das National-League-Quiz wie gewohnt pünktlich am Mittwoch. Hier kannst du beweisen, wie gut du dich mit dem Schweizer Hockey auskennst:

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
7
15
21
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
7
2
12
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
7
-2
11
4
HC Ajoie
HC Ajoie
7
2
11
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
7
3
11
6
EV Zug
EV Zug
5
9
10
7
HC Davos
HC Davos
7
-1
10
8
SCL Tigers
SCL Tigers
7
-3
9
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
7
-6
9
10
SC Bern
SC Bern
5
0
7
11
EHC Biel
EHC Biel
6
1
7
12
Lausanne HC
Lausanne HC
6
-7
6
13
EHC Kloten
EHC Kloten
7
-11
6
14
HC Lugano
HC Lugano
5
-2
5
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
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Lausanne HC
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