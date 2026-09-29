Petar DjordjevicRedaktor Sport
Die Saison ist zwar noch jung. Trotzdem liefert die neue Spielzeit bereits einige Geschichten. Besonders Ambri und Ajoie deuten an, dass sie sich mit allen auf Augenhöhe messen können, während der ZSC allen davonrennt.
Auf der anderen Seite der Tabelle bekommen bei Kloten Junioren wie Elia Liniger (18) oder Philip Moser (17) viel Einsatzzeit – und Lugano übernimmt nach fünf Partien überraschend das Schlusslicht. So wie die neue Saison bereits in vollem Gange ist, kommt auch das National-League-Quiz wie gewohnt pünktlich am Mittwoch. Hier kannst du beweisen, wie gut du dich mit dem Schweizer Hockey auskennst:
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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
7
15
21
2
Genève-Servette HC
7
2
12
3
HC Ambri-Piotta
7
-2
11
4
HC Ajoie
7
2
11
5
HC Fribourg-Gottéron
7
3
11
6
EV Zug
5
9
10
7
HC Davos
7
-1
10
8
SCL Tigers
7
-3
9
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
7
-6
9
10
SC Bern
5
0
7
11
EHC Biel
6
1
7
12
Lausanne HC
6
-7
6
13
EHC Kloten
7
-11
6
14
HC Lugano
5
-2
5
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs