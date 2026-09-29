Die neue National-League ist bereits wieder im vollen Gange. So auch das wöchentliche Quiz über das Schweizer Hockey.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Die Saison ist zwar noch jung. Trotzdem liefert die neue Spielzeit bereits einige Geschichten. Besonders Ambri und Ajoie deuten an, dass sie sich mit allen auf Augenhöhe messen können, während der ZSC allen davonrennt.

Auf der anderen Seite der Tabelle bekommen bei Kloten Junioren wie Elia Liniger (18) oder Philip Moser (17) viel Einsatzzeit – und Lugano übernimmt nach fünf Partien überraschend das Schlusslicht. So wie die neue Saison bereits in vollem Gange ist, kommt auch das National-League-Quiz wie gewohnt pünktlich am Mittwoch. Hier kannst du beweisen, wie gut du dich mit dem Schweizer Hockey auskennst:

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