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Das Lazarett wächst
EVZ-Sturmduo verpasst Saisonstart

Ausgerechnet im letzten Testspiel vor dem Saisonstart haben sich beim EV Zug Grégory Hofmann und Dominik Kubalik verletzt.
Publiziert: vor 22 Minuten
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Grégory Hofmann hat sich kurz vor dem Saisonstart verletzt.
Foto: Pius Koller
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Neben Lino Martschini (seit Oktober 2025 out) und Mike Künzle (seit Juli 2026 out) verpassen beim EV Zug auch Grégory Hofmann und Dominik Kubalik den Saisonstart.

Die beiden EVZ-Stürmer haben sich am vergangenen Donnerstag beim 3:2-Sieg im Testspiel gegen die SCL Tigers jeweils eine Unterkörperverletzung zugezogen und fallen «vorerst» aus, wie die Zentralschweizer mitteilen.

Am Dienstag trifft der EVZ zum National-League-Auftakt auswärts auf Lausanne, am Samstag folgt dann in Davos das Kräftemessen mit dem HCD.

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