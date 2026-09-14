EVZ-Sturmduo verpasst Saisonstart

Neben Lino Martschini (seit Oktober 2025 out) und Mike Künzle (seit Juli 2026 out) verpassen beim EV Zug auch Grégory Hofmann und Dominik Kubalik den Saisonstart.
Die beiden EVZ-Stürmer haben sich am vergangenen Donnerstag beim 3:2-Sieg im Testspiel gegen die SCL Tigers jeweils eine Unterkörperverletzung zugezogen und fallen «vorerst» aus, wie die Zentralschweizer mitteilen.
Am Dienstag trifft der EVZ zum National-League-Auftakt auswärts auf Lausanne, am Samstag folgt dann in Davos das Kräftemessen mit dem HCD.
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